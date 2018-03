La Cultural recibe a un Barcelona sin estrellas medio siglo después

León, 27 oct (EFE).- La Cultural Leonesa disputa mañana la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona en el estadio Reino de León, lo que supone el primer enfrentamiento entre ambos equipos en el último medio siglo, coincidiendo con la única temporada que la Cultural estuvo en Primera División.

La visita del Barcelona ha levantado una gran expectación en toda la ciudad, aunque aún quedan unas mil entradas por vender (las de tribuna, que cuestan 90 euros), y pese a que el actual campeón de la competición viaja a León sin las figuras más destacadas: Messi, Xavi, Iniesta, Ibrahimovic, Puyol y Piqué.

En la Cultural está asegurada la presencia de Chema Mato y Jito, máximo goleador culturalista, que ha conseguido los nueve únicos tantos del equipo en la liga, y con pasado azulgrana, puesto que jugó en las categorías inferiores del Barcelona, donde coincidió con el actual capitán, Xavi.

Ambos jugadores están sancionados para el próximo partido liguero ante el Eibar, por lo que el entrenador culturalista, Josu Uribe, les dará minutos con total seguridad ante el conjunto barcelonista, que llegará a las 13 horas al aeropuerto de La Virgen del Camino y se hospedará en el Parador de San Marcos.

Uribe ha explicado que el encuentro que enfrenta al equipo leonés con el Barcelona es "un partido para disfrutar de la Copa y un partido impresionante".

Aunque en un principio estaba anunciada la presencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde Moncloa se ha confirmado que no acudirá por problemas de agenda.

El FC Barcelona acudirá a la cita sin sus estrellas, debido a que el técnico, Josep Guardiola, ha dado descanso a sus mejores futbolistas.

Así, se han quedado en Barcelona el capitán Carlos Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Ibrahomovic y Piqué, lo que obligará al preparador barcelonista a disponer un once novedoso en el que no se descarta que alguno de los seis jugadores del filial convocados pueda entrar en el once inicial.

El único jugador que tiene garantizada la titularidad es el portero Pinto, después de que se haya convertido en el guardameta titular de esta competición, en la que brilló con luz propia la temporada pasada, en la que el Barcelona logró el título.

El conjunto catalán ataca nuevamente la Copa con el convencimiento con el que lo hizo el año pasado, a pesar de que haya disminuido el potencial del equipo con la ausencia de los seis jugadores citados

Después de un tropiezo la semana pasada en la Liga de Campeones, el mejor juego barcelonista regresó al campo de fútbol, como así se evidenció el pasado domingo cuando goleó por 6-1 al Zaragoza.

De aquel choque, ha entrado en la convocatoria el trigoleador Seidou Keita, toda una sensación en el equipo barcelonista, que ha ido de menos a más y que esta temporada está cuajando un inicio de campeonato espectacular.

Dada la ausencia de Xavi e Iniesta en León, es más que probable que el equipo forme con una media más de músculo que de toque, como la que integra el trío Touré, Keita y Sergio Busquets.

El partido en León volverá a servir para que el joven Bojan Krkic se reivindique en un año en el que no parece que tendrá muchas opciones de asaltar la titularidad. En la línea ofensiva, se espera también la alineación de otros dos canteranos más, como Pedro y Jeffrén.

El único precedente entre ambos equipos se remonta a la gloriosa temporada 1955-56 que vivió el equipo leonés en la primera división, cuando el Barça se llevó los dos partidos, por 4-0 en Barcelona y 1-0 en León.

Alineaciones probables:

Cultural Leonesa: Saizar; Cerveró, Salva, Tejedor, Gorka García; Pereira, Chema Mato; Yahvé, Chema, Ferrán; Jito.

Barcelona: Pinto; Abidal, Márquez, Chygrynskiy, Maxwell; Sergio Busquets, Touré Yaya, Keita; Jeffrén, Bojan y Pedro.

Arbitro: González Vázquez (colegio gallego)

Estadio: Reino de León