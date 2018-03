Junta ve "razonable" que la Fiscalía investigue la subvención a Nilefós y la compra-venta de la empresa

27/10/2009 - 16:07

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, calificó hoy de "razonable" la apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía de la Audiencia de Huelva para requerir documentación a las instituciones que intervinieron tanto el proceso de la subvención de 2,3 millones de euros que la Junta dio a la empresa para invertir en la factoría, como el proceso de venta de la anterior propietaria de la empresa, Rhodia, a Nilefós.

En rueda de prensa, Alfonso Jiménez remarcó que la Administración autonómica "ya ha iniciado el proceso administrativo correspondiente para reclamar el pago de la subvención", pero recordó que el derecho administrativo "es garantista", de manera que el trámite para exigir el pago "finalizará cuando culmine el proceso", para el que no especificó ningún plazo.

Asimismo, el delegado del Gobierno apuntó que la directiva de Nilefós "aseguró de forma verbal" que la entidad bancaria le "había dicho también de forma verbal que le iban a conceder el crédito necesario para el pago de los salarios" de los 56 empleados de la planta, ubicada en el Polo Químico.

De este modo, hizo hincapié en que desde la Junta de Andalucía se ha exigido a la compañía que "de forma urgente cumpla con sus obligaciones", a la par que recalcó que "con la llegada del nuevo inversor se podrá hablar del mantenimiento del empleo y de la actividad".

PSOE

Por otro lado, el secretario general del PSOE en Huelva, Mario Jiménez, dejó claro que la Fiscalía "no va a investigar la subvención que le dio la Junta al propietario de Nilefós, ya que la Fiscalía está investigando a la empresa y le ha preguntado a la Junta por las condiciones que motivaron el incentivo".

Así, Jiménez hizo hincapié en que la Fiscalía "no está investigando a la Junta sino a Nilefós, que no está cumpliendo con sus responsabilidades, y que pudiera haber algún elemento relacionado con el alzamiento de bienes, con delitos de tráfico mercantil o societarios, pero no está investigando a la Junta".

VISIÓN DE LA PLANTILLA

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Nilefós, José Pérez Marroco, confió en que el empresario realice el pago de las nóminas, ya que "desde la Junta aseguran que éste les dijo verbalmente que tendría el préstamo", a la par que adelantó que "sino se produce el cobro en breve la plantilla denunciará la situación ante el Juzgado de Lo Social".

En declaraciones a Europa Press, Pérez Marroco apuntó que a medio plazo los trabajadores rechazan la posibilidad de que se presente un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), ya que "la plantilla apuesta por políticas efectivas de empleo".

Por ello, el portavoz de los trabajadores hizo hincapié en que "la actividad se podría retomar ya que el mercado del tripolifosfato está en auge como se refleja en las ventas de las fábricas de la competencia".

Además, Pérez Marroco expuso que la plantilla espera también que a medio plazo "el propietario ceda los activos al nuevo inversor", a lo que añadió que confía en que se pueda llevar a cabo la hoja de ruta para "iniciar un calendario de reuniones y de trabajo para buscar una solución".