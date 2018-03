Exteriores gestionará con Tayikistán para usar la base aérea de Dushanbé

Agencias 27/10/2009 - 16:14 Comentarios

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación realizará las gestiones diplomáticas oportunas para lograr un acuerdo con las autoridades de Tayikistán y poder usar la base aérea de Dushanbé ahora que ha vencido el contrato del Ministerio de Defensa con Kirguizistán, desde donde se abastecían las tropas españolas destacadas en Afganistán.

El titular del Departamento, Miguel Angel Moratinos, explicó hoy en Luxemburgo que su Ministerio está coordinándose con el que dirige Carme Chacón para hacer las gestiones oportunas una vez que Defensa decida cuál será la base aérea con carácter más permanente. "Ahora hay una posbilidad de que sea en Tayiskistán, en Dushanbé", dijo.

Moratinos augura que no habrá "dificultades" porque desde que España asumió la presidenica de la OSCE tiene una "muy buena relación" con los países de Asia Central, en particular con Tayikistán que, en su momento, ya ofreció la posibilidad de usar la base de Dusambé. No obstante, por razones operativas a Defensa le pareció mejor Manás, pero ahora que han concluído las concesiones se puede decantar por la base tayika.