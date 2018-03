Juárez pide a la Cámara que apoye su propuesta de excluir las variedades gallegas del etiquetado de vino de mesa

27/10/2009 - 16:21

Confía en que el MARM "responda pronto" a su proposición y recuerda que el tipo de uva se usa como "sinónimo" de algunas D.O. de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez solicitó hoy el respaldo de PSdeG y BNG a la propuesta de excluir las variedades autóctonas de uva del etiquetado de los vinos de mesa que su departamento realizó al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) para evitar que "proliferen" en el mercado caldos que "aprovechen el buen nombre" de los producidos en la comunidad.

En su comparecencia en el pleno del Parlamento, al que acudió para presentar los datos de la vendimia de este año en las cinco denominaciones de origen vitivinícolas gallegas --se produjeron 47 millones de kilos de uva, un 16,7 por ciento más que el año pasado--, el titular de la Administración agraria autonómica confió en que ésta sea una cuestión "de reivindicación unánime en la Cámara".

En respuesta a las alusiones de PSdeG y BNG hacia la postura de la Xunta en torno a la nueva Organización Común de Mercado (OCM) del vino, Juárez negó que haya "ningún cambio de posición", aunque rechazó debatir sobre esta cuestión por entender que es el "marco" en el que ha de "convivir" el sector vitivinícola.

"Me gusta trabajar hacia delante en favor del sector, no se trata de recordar lo que pudo ser y no fue", resolvió, para asegurar haber señalado que la OCM tiene "problemas, luces y sombras".

"INQUIETUD" DEL SECTOR

El conselleiro admitió la "inquietud" de los agentes del sector en relación a la posibilidad de que un vino de mesa de otro territorio pueda recoger en su etiquetado el uso de una variedad de uva como, por ejemplo, la albariña. Sobre este punto, recordó que algunos tipos de uvas gallegas se utilizan "como sinónimos de la propia D.O.", en referencia al albariño y Rías Baixas.

Por ello, justificó que Medio Rural haya instado al MARM a excluir la mención a variedades de determinados territorios de la comunidad gallega y confió en que el departamento de Elena Espinosa "responda pronto".

Tras las intervenciones de las portavoces socialista, Sonia Verdes, y nacionalista, Tareixa Paz, Juárez aseguró querer interpretar su "silencio absoluto" acerca de su solicitud de apoyo para preservar las variedades autóctonas como "un olvido" y no a que "no compartan esa necesidad". "No quiero pensar que obedezca a instrucciones", insistió para confiar en que PSdeG y BNG "hablen" de esta cuestión. CONVOCATORIA "URGENTE" DE LA MESA DO VIÑO

La portavoz de Medio Rural del PSdeG exigió a Juárez la convocatoria "urgente" de la Mesa do Viño para impulsar los contratos homologados en "todas" las denominaciones de origen, al recordar que su implantación no se ha completado en todos los territorios y no abarca todas las variedades de uva.

En respuesta a las palabras del conselleiro sobre la ausencia en esta campaña de tensiones de precios registradas otros años, recordó que en casos como en O Ribeiro estos acuerdos sólo abarcan el 30 por ciento de los diferentes tipos de uva y criticó que "aprovechase" esta cuestión para "colgarse medallas".

Verdes cargó contra el responsable de Medio Rural por entender que no ha promovido "ninguna medida" de apoyo al sector gallego para la mejora de la comercialización en nuevos mercados o la dignificación de las condiciones de vida de los viticultores. "Vive de rentas del Gobierno anterior", señaló a Juárez, después de que éste calificase de "muy satisfactoria" la vendimia de 2009.

REDUCCIÓN DE FONDOS EN LOS PRESUPUESTOS

Por su parte, la portavoz de Medio Rural del BNG, Tareixa Paz, denunció la reducción "muy sustancial" en la asignación de la Administración gallega a los consellos reguladores de las cinco denominaciones de origen vitivinícolas que, aseguró, se refleja en los presupuestos para 2010.

Asimismo, preguntó al conselleiro si su departamento promoverá la implantación de los contratos homologados en la D.O. Monterrei y criticó que en ocho meses de gobierno no haya aprobado el decreto por el que se creaban las rutas del vino, impulsadas por el Gobierno bipartito. Paz apuntó a Juárez que la Cámara gallega "no es el foro para conferencias", en alusión a su descripción de la situación del sector en Galicia, "sino el de la política".

El titular gallego de Medio Rural respondió a Paz que los decretos "o se aprueban o no sirven de nada" y que el Gobierno gallego dará su visto bueno a las normas que "considere oportunas". Al igual que la diputada del PPdeG Rosa Oubiña, Juárez replicó a PSdeG y BNG que si hoy el sector está mejor que hace 20 años se debe "al trabajo de hombres y mujeres y a nadie más".