Aprobados los presupuestos de la Junta para 2010, donde la inversión directa baja un 6,8% hasta 7.112 millones

27/10/2009 - 16:32

Se incrementará la colaboración público-privada y se crearán nuevos fondos y activos financieros, que sumarán 339 millones de euros

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó hoy el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2010, que contará con una inversión directa de 7.112 millones de euros, lo que supone un 6,8 por ciento menos en relación con el año anterior, aunque supone mantener el peso del 4,8 por ciento de esa inversión en el conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, precisó que estos presupuestos, que están marcados por los efectos de la crisis económica y que serán remitidos al Parlamento andaluz el próximo viernes, son "complejos y difíciles", de forma que "por primera vez en la Historia de la Comunidad el presupuesto de ingresos de un ejercicio disminuye respecto al ejercicio anterior", en concreto en 2.500 millones de euros menos.

La consejera, que precisó que, según el anteproyecto de Ley de Presupuesto de 2010, el presupuesto de ingresos asciende a 33.737,7 millones, un 0,1 por ciento menos que 2009, y recordó que en 2010 se registrará un déficit público del 2,75 por ciento y se recurrirá al endeudamiento, de forma que el endeudamiento neto previsto para 2010 se cifra en 4.035 millones de euros, lo que supone un incremento del 149,7 por ciento.

La consejera citó las prioridades que tendrá el presupuesto para 2010, donde se registrará una "contención del gasto" y que estará marcado por la austeridad, de forma que "se han priorizado aquellas políticas y programas presupuestarios donde esta la llave del futuro y esos serán los únicos que aumenten su dotación en 2010".

Así, se apostará por las políticas relacionadas con la educación, la innovación y la sostenibilidad, además de mostrar su compromiso con las políticas sociales, ya que "queremos dar seguridad en la prestación de servicios como la salud o la educación", y la "firme apuesta" por las corporaciones locales. Además, se incidirá en la importancia de la perspectiva de género, de forma que los programas G+ representarán el 57,7 por ciento del presupuesto total y verán aumentada su dotación.

De esta forma, las políticas de gasto social se incrementarán un 2,3 por ciento y las llamadas 'políticas de futuro' aumentarán un 2,9 por ciento, mientras que el resto de políticas descenderán un 12,2 por ciento, lo que supone "una importante contención del gasto que llega tras años de un incremento del gasto no financiero del presupuesto del 51,4 por ciento entre 2004 y 2009".

Asimismo, para desarrollar este presupuesto, se recurrirá por un lado al gasto no financiero del presupuesto 2010, a lo que se sumará una serie de recursos canalizados a través de activos financieros, mediante nuevos instrumentos financieros y fondos ya existentes con recursos activos, lo que supone un "cambio estratégico en la política de apoyo a actividad productiva", además de intensificar la colaboración público-privada.

De esta forma, en total se movilizarán recursos por 8.775,3 millones de euros, de los que 7.112,9 millones corresponden a la inversión directa, que descenderá un 6,8 por ciento aunque mantiene su peso en el PIB; 257,5 millones corresponden a la colaboración público-privada; 653,6 millones de euros a inversiones de las empresas públicas, especialmente a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía; Agencia Pública de Puertos o Ferrocarriles de la Junta; y 751,3 millones a activos financieros, de los que 339 millones sumarán nuevos fondos y 412,3 millones corresponderán a fondos activos ya existentes.

En ese sentido, la captación de liquidez y recursos canalizados a través de activos financieros se concretarán en créditos y ayudas reembolsables, avales articulados en nuevos fondos o instrumentos ya existentes que permanecen activos, tanto para nuevas inversiones como para financiar el circulante de las empresas viables con dificultades.

En concreto, los nuevos activos financieros, que suman 339 millones, se desglosan en un nuevo fondo de impulso al desarrollo empresarial (204 millones) un fondo de impulso de energías renovables y eficiencia energética (30 millones), un fondo de apoyo a las pymes turísticas y comerciales (50 millones, el fondo de actuaciones en materia de vivienda (cinco millones) y el llamado Fondo para la Economía Sostenible de Andalucía (50 millones), ya anunciado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

En cuanto a la colaboración público-privada, en 2010 se destinarán 257,5 millones de euros, de forma que, según las previsiones de la Junta, en el horizonte 2010-2020 se movilizarán recursos por esta vía por una cuantía de 6.260,9 millones. Las áreas donde se activarán esas fórmulas de colaboración serán inversiones en transporte y movilidad; saneamiento y depuración de aguas; infraestructuras culturales; edificios administrativos; ciudades de la Justicia; o residencias de mayores.

POLÍTICAS DE FUTURO

La consejera precisó que la educación se convertirá en "el centro de todas las políticas, de manera que la política educativa aumentará un 1,8 por ciento alcanzando los 7.699 millones de euros, lo que permitirá "mantener la dotación presupuestaria de todos los programas de este área y hará posible 2.000 nuevas plazas de profesores y 300 nuevas plazas de personal de administración y servicios".

Otra áreas prioritaria será la innovación e impulso a I+D+I, con un incremento del 1,8 por ciento en política de I+D+I o un incremento del 9,9 por ciento del programa de investigación científica e innovación y donde destaca el incremento de dotación para los centros de excelencia biomédica (+38,5 por ciento). La consejera destaco que entre 2004 y 2010 la dotación de la política de I+D+I se incrementó un 156,3 por ciento.

Asimismo, entre los sectores productivos estratégicos, la consejera destacó el agroalimentario, el turístico y comercial y las industrias culturales, que supone una fuente de creación de empleo "no deslocalizable", de forma que el programa de emprendedores y fomento empresarial aumentará sus gastos de capital un 6,7 por ciento, se creará el citado fondo de impulso al desarrollo empresarial, dotado con 204 millones, y se habilitarán recursos activos del Fondo para la internacionalización de la economía, dotado con 4,75 millones.

Además, en concreto en el sector agroalimentario en 2010 se desarrollarán 63 millones correspondientes a los recursos activos del fondo de apoyo a pymes agroalimentarias; en el sector turístico y comercial los recursos activos del fondo de apoyo a pymes turísticas suman 54 millones, y se incrementarán en 50 millones; mientras que en las industrias culturales, los recursos activos del fondo de apoyo a las pymes de este sector asciende a 4,1 millones.

GASTO SOCIAL

La consejera también destacó la importancia del gasto social, que representa el 75,4 por ciento del total de gasto no financiero. Así, resaltó que la política sanitaria no sufrirá disminución de su dotación, que ascenderá a 9.798,2 millones, que representa el 34,4 por ciento del gasto no financiero, mientras que destacó el incremento del gasto en dependencia del 49,2 por ciento para 2010, que permitirá atender a 189.949 personas; el incremento del 1,6 por ciento de las actuaciones en vivienda o el incremento del 5,1 por ciento de las políticas de Justicia.

Asimismo, destacó el incremento del 9,2 por ciento de las políticas de promoción de empleo hasta 1.520,4 millones, y cuyas actuaciones se encaminarán por un lado a reforzar las políticas activas para la reinserción laboral de desempleo y dirigirá las acciones hacia sectores estratégicos de potencial de crecimiento y creación de empleo.