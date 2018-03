Los fanáticos están listos para la resurrección de Michael Jackson en los cines

AFP 27/10/2009 - 16:42

Los fanáticos de Michael Jackson están listos para presenciar la resurrección del ídolo muerto hace cuatro meses, que este martes reaparecerá simultáneamente en los cines de más de 15 países, cuando el reloj marque las 17h de Los Ángeles (las 00h00 GMT).

Los nuevos arreglos de sus grandes éxitos, la potencia de su voz, sus nuevas coreografías... Las interrogantes de cómo se preparaba el Rey del Pop para regresar a los escenarios en Londres el pasado mes de julio serán resueltas a través de la gran pantalla desde el martes y por dos semanas en la cartelera.

Pero, si en el centro de Los Ángeles el acto se organizó en el teatro Nokia, para que asistieran la familia Jackson y algunas estrellas desfilando por una alfombra roja, en el resto del mundo los seguidores del músico pondrán a prueba su fanatismo para ver esta cinta, que en la España peninsular se emitirá a la 1 de la madrugada del miércoles.

El documental de los ensayos de Jackson titulado "This Is It" recorrerá desde las 00H00 GMT las salas de Bratislava, Tokio, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, Copenhague y Berlín con el propósito de restaurar la reputación artística del intérprete de "Thriller". Jeff Bock, analista de taquilla de la firma Exhibitor Relations, dijo a la AFP que la película será sin duda todo un evento de cultura popular: "la gente compró entradas en grupos, como para ir a rendir un verdadero tributo".

"Esto es más una conmemoración que una película", opinó Bock. "Creo que podría estar entre los 70 a 100 millones de dólares solo en los cinco primeros días en la salas, lo cual es extraordinario para este tipo de película", advirtió el experto en recaudación de la industria del cine estadounidense.

La cinta, que lleva el mismo nombre que la gira que preparaba Jackson, incluye una selección de cientos de horas de ensayos y tomas tras bastidores, capturadas en alta definición con sonido digital tal como el fallecido artista estaba preparando su gran regreso.

"Existía este deseo de tener una visita más con Michael, una experiencia más con él. Es poderoso, es conmovedor, es entretenimiento, es grande", dijo a la revista Rolling Stone estadounidense Kenny Ortega, director de la cinta y coreógrafo del espectáculo que preparaba Jackson para el 13 de julio en Londres.

Ortega, quien dirigió el musical de Disney "High School Musical 3: Senior Year", anticipó que "el mundo verá lo que este equipo tuvo la fortuna de vivir, con el pleno compromiso, la pasión y la creatividad que Michael puso en este proyecto".

La polémica no ha faltado antes del estreno y el viernes un grupo de fanáticos de Jackson lanzó una protesta en internet sobre la película alegando que el filme esconde la verdad sobre los últimos días del artista.

Los fans aseguran que "This Is It" ofrece una visión distorsionada de la condición del cantante, fallecido el 25 de junio de un paro cardiaco a los 50 años por una mezcla letal de sedantes recetados. La fuente de esta protesta son los cortes del documental promocionados por los productores, donde el cantante de "Thriller", que antes de su fallecimiento vivía recluido entre excentricidades, aparece con las dotes coreográficas tan intactas como en sus tiempos del "moonwalk".

Aunque muy delgado, el artista negro que se blanqueó su piel se ve en pleno dominio de su cuerpo y de su voz cantando "Human Nature" en estas imágenes grabadas en Los Angeles, por las cuales el estudio Sony habría pagado 60 millones de dólares.

Sony dijo que se vendió un "número sin precedentes" de las proyecciones en Estados Unidos y en otras ciudades como Londres, Sydney, Bangkok y Tokio la demanda fue similar luego que salieron los boletos a la venta el mes pasado.