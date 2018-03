Arenas afirma que los presupuestos de la Junta suponen "una profunda decepción"

27/10/2009 - 17:06

ESTEPONA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A, Javier Arenas, afirmó hoy que el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía supone "una profunda decepción", ya que "se aumentará en 5.000 millones de euros la deuda, un 150 por ciento".

Arenas, que intervino hoy en las Jornadas sobre Mancomunidades celebradas por el PP en Estepona (Málaga), aseguró que los presupuestos "son los mismos que en la etapa de Manuel Chaves". "Nos llevan a más impuestos, menos inversiones y más paro", declaró.

En este sentido, criticó que el plan de austeridad "no exista ni se espere", puesto que los socialistas "tienen alergia a las reformas y a la austeridad", y abogó por reducir los sueldos de los directivos, una propuesta que se aprobó en el Parlamento autonómico y "luego no lo hacen porque a José Antonio Griñán no le dejan". "También dicen que van a recortar los altos cargos y después los recolocan a todos", añadió.

Además, recordó que su partido pidió en la Cámara andaluza que los delegados provinciales de la Junta se reduzcan al 50 por ciento, ya que se trata de "un escándalo, tenemos 14 delegados en cada provincia; en total, 112 delegados".

"Griñán dijo que reducirá el número de delegados, pero no lo hará porque no le dejarán, ya que llevan 30 años gobernando y eso supone una serie de vicios, compromisos y derechos adquiridos que no se pueden reforzar, son víctimas de 30 años de mala gestión", afirmó.

Arenas criticó que los presupuestos no suponen "ni una gota de austeridad ni una reforma", por lo que Andalucía sigue siendo "la Comunidad de España en la que más impuestos se pagan y peores servicios reciben".

INVERSIONES

Por otra parte, señaló que el Gobierno central ha reducido las inversiones en 1.500 millones de euros en Andalucía y ha subido los impuestos en 3.500 millones. "Cada familia paga 1.250 euros más al año", apostilló.

A su juicio, se trata de un "atentado contra el sentido común" y se preguntó si los creadores de empleo generarán más puestos de trabajo si se suben los impuestos.

Asimismo, se refirió a las inversiones como "el mayor fraude". De hecho, en los últimos cinco años, en Málaga se han dejado de invertir 2.157 millones de euros de lo presupuestado, mientras que en 2008 se dejaron de gastar en Andalucía 500 millones de euros. Ante esto, criticó que desde el Gobierno regional se aplauden "los agravios e injusticias" con Andalucía.