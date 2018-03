Insafe insta a crear un marco pedagógico para socializar a los niños desde los 4 años en el uso de Internet

La coordinadora de la Red Insafe de la Comisión Europea, Janice Richardson, animó hoy a que los Gobiernos constituyan marcos pedagógicos que sirvan de referencia a los educadores para integrar con seguridad el uso de las nuevas tecnologías en los colegios. Richardson también apostó por socializar en esta materia a los jóvenes cuando entran en los centros educativos e instó a trabajar con niños desde cuatro años, porque cuando son adolescentes "no van a escuchar".

Así lo manifestó durante la conferencia inaugural del I Congreso Internacional Menores en las TIC, que se celebra hoy y mañana en el recinto ferial 'Luis Adaro, en el que recalcó que muchos jóvenes no conocen los derechos humanos por lo que no saben cuándo se están vulnerando los suyos.

Richardson explicó que muchos jóvenes experimentan con su identidad en línea y lamentó que tienden a tener una única cultura transnacional. Contra este último, abogó por que conozcan su propia cultura. "Hoy hay una forma volátil de la cultura", lamentó.

También animó a enseñar a los menores el respeto al trabajo de los artistas, ya que lleva mucho tiempo el ser cualquier tipo de artista. Por este motivo, invitó a pensar si se quiere ser la sociedad de Picasso o de todo libre para todos. "Los derechos de autor es un aspecto importante que tienen que conocer los jóvenes", afirmó.

En cuanto al marco pedagógico, indicó que los profesores tienen mala información sobre la privacidad y añadió que el bloqueo en Internet mediante filtros, pese a parecer la solución, no lo es, ya que los educadores no pueden acceder donde quieren y los jóvenes dicen que no es el mundo real.

"Los profesores están hasta el gorro de la ambigüedad", dijo. A su juicio, quieren descripciones precisas de los conceptos para que sirvan de guía. De hecho, hay en marcha proyectos para que los ministerios de Educación puedan validar materiales educativos, como es el caso de Rumanía, que lo pondrá en funcionamiento en seis meses.

Richardson dio también algunos datos sobre menores e Internet. En Noruega, el 23 por ciento de los jóvenes encuentran fotos en la Red para las que nunca dieron permiso de que se colgaran y no saben qué hacer. Quieren, en su opinión, que los profesores les den una solución.

También señaló que un sondeo en Francia dio como resultado que los niños pasan 50 horas al año hablando de temas muy importantes con sus padres, 850 las pasan en los colegios y 1.500 delante de monitores, ya sea la televisión, jugando con consolas o ante ordenadores.

En cuanto a las acciones a seguir, explicó que la red European Schoolnet agrupa a centros educativos de 31 ministerios de Educación y 100.000 colegios. Asimismo, indicó que Insafe cuenta con 27 centros de concienciación en Europa, 20 de los cuales tienen líneas de denuncia. Richardson señaló que no es suficiente sólo con las campañas de concienciación. También disponen de comités de jóvenes y una página de juegos online segura para menores (www.wildwebwoods.org).

En cuanto al futuro, apuntó que de aquí a cinco años cree que los ministerios educativos van "a espabilar" para integrar la socialización en los jóvenes. Asimismo, habló de la gestión del riesgo, ya que las conductas arriesgadas forman parte de los jóvenes y es preciso que experimenten con muchas cosas para que desarrollen todas sus capacidades de cara a convertirse en un adulto.

Richardson indicó que sólo se les deben mostrar a los jóvenes los riesgos y las consecuencias y animarles a que reflexionen sobre lo que hacen. Con todo, concluyó su exposición hablando de validación, con referencia al sello de materiales por parte de los ministerios, visibilidad, para dar a conocer todas las iniciativas que se hacen relativas a este asunto, y valorización, para poner en valor estas ideas.