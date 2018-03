Tribunales.- La juez que investiga el robo de droga en Jefatura levanta el secreto sobre el sumario

27/10/2009 - 17:10

La juez de Instrucción número 19 de Sevilla, Ana Escribano, que investiga el robo de 150 kilogramos de cocaína y heroína de los depósitos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, ha acordado levantar de forma total el secreto de la causa, dentro de la cual hay imputadas siete personas --tres de ellas mandos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional a los que se acusa de tener información sobre el robo y no denunciarlo--.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

En un comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó de que, hasta el momento, las actuaciones han permanecido secretas, si bien dicha medida fue alzada parcialmente el pasado día 2 de octubre.

En este sentido, y según señaló el TSJA, el Juzgado instructor del caso "considera que en este momento procesal no concurren ya las circunstancias que motivaron la declaración del secreto de la causa y que se basaban fundamentalmente en la necesidad de asegurar el éxito de la instrucción", aunque advierte de que, "en cualquier caso, la investigación policial sigue abierta".

Los primeros cuatro imputados en este procedimiento fueron el ex agente de la Udyco Lars S.M., la esposa de éste, su socio, M.A.N., y la pareja sentimental de éste, M.V.S.G. Así, y menos la esposa de Lars --para la que la juez dictó prisión eludible con el pago de una fianza de 30.000 euros por un presunto delito de blanqueo de capitales--, todos ellos se encuentran actualmente en prisión comunicada y sin fianza.

Posteriormente, la juez Ana Escribano imputó a tres responsables de la Udyco de la Policía Nacional al considerar que, presuntamente, tenían información sobre el robo de 150 kilogramos de cocaína y heroína de los depósitos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental pero no lo pusieron en conocimiento de la autoridad policial y judicial.

PAQUETES CON COLA-CAO Y AZÚCAR

En este sentido, los tres imputados son el jefe de la Udyco de Sevilla y los jefes de los grupos 2 y 3, respectivamente, los cuales comparecieron el pasado viernes voluntariamente y en libertad como imputados por tener información sobre el robo de la droga "antes de que estallara" el asunto y no ponerlo en conocimiento de la autoridad policial y judicial. De este modo, la Juez Ana Escribano no ha adoptado medidas cautelares contra ninguno de los tres imputados, que de esa forma continuarán en libertad.

Hay que destacar que, según se desprende de la parte del sumario cuyo secreto se levantó el pasado día 2 de octubre, el socio del agente de la Policía Nacional en excedencia detenido por el robo de la droga, identificado como M.A.N., y la pareja sentimental de éste último, M.V.S.G., reconocieron ante la juez de Instrucción número 19 de Sevilla que participaron en la elaboración de paquetes que contenían escayola, cola-cao y azúcar.

Así lo dieron a conocer a Europa Press distintas fuentes del caso, quienes indicaron que el socio del ex agente de la Udyco reconoció durante su declaración en sede judicial, realizada durante el pasado mes de septiembre, haber intervenido en la elaboración de unos paquetes, pero aseguró desconocer cuál era el destino que se le iba a dar, mientras que su pareja puso de manifiesto que "no sabía para qué le había dicho --el socio del ex agente-- que le ayudara a hacer esos paquetes".

Asimismo, las fuentes reseñaron que M.T.M.S., la esposa de Lars S.M., aseguró durante su declaración ante la juez de Instrucción número 19 que desconocía las actividades de su marido en este sentido, y que el origen de su patrimonio y de su dinero "está perfectamente claro y limpio".

LOS HECHOS

El asunto, como se recordará, fue descubierto gracias a unos contra análisis practicados a la droga almacenada en los depósitos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, donde el 5 de junio de 2005 se descubrió que unos 150 kilogramos de cocaína y heroína empaquetada en bolsas habían sido escamoteados y sustituidos por sustancias que a simple vista se asemejaban al material robado.

Los almacenes en los que se custodiaba la droga, usados casi exclusivamente por la Udyco, estaban cerrados con llave y las sustancias fueron sustraídas paulatinamente. Los investigadores de Asuntos Internos habían centrado sus sospechas en L.S.M. dado su papel en la Udyco y su posterior solicitud de una excedencia, porque el ex agente abandonó el servicio para impulsar un negocio de compraventa de motocicletas y embarcaciones de recreo en Sevilla capital.