IU no aceptará un presidente para Caja Madrid "involucrado en cualquier tipo de irregularidad"

27/10/2009 - 17:34

Ángel Pérez dice que, más que un perfil financiero, IU defiende un presidente que tenga claro lo que tiene que hacer con los recursos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, aseguró hoy que la formación en la que milita no aceptará un presidente en Caja Madrid "involucrado en cualquier tipo de irregularidad" aunque da por hecho que el grupo proponente, el PP, no sometería a las partes "a una situación así".

En declaraciones a Europa Press, Pérez explicó que IU estará a favor de la propuesta del grupo mayoritario "si no supone ningún tipo de impedimento", es decir, que no estarían de acuerdo "si se propusiera una persona involucrada en cualquier tipo de irregularidad". "Damos por hecho que se hará una propuesta que pueda formar parte del acuerdo de estabilidad (firmado el pasado mes de julio)", aseguró.

Sobre los nombres que han aparecido en prensa en los últimos días para presidir la cuarta entidad financiera del país, Pérez puntualizó que "en el acuerdo, hasta ahora, no se ha planteado ningún candidato". "Nosotros no nos vamos a pronunciar sobre ningún candidato en función de las propuestas de la prensa a no ser que sean propuestas formales de ésta, es decir, que haya un medio que diga formalmente que proponen a fulanito y entonces nosotros contestaremos", argumentó el líder municipal de la coalición de izquierdas.

Y es que, como reiteró, a IU no se le ha hecho hasta el momento ninguna proposición, por lo que están a la espera de conocerla. "Veremos las propuestas. ¿Qué está en la cárcel? Pues no. ¿Que nos dicen que puede ser un tal Ricardo Costa? Pues espera un momento que miro el expediente porque ese me suena de algo...", dijo Pérez echando mano de su habitual ironía.

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid sostuvo hoy que la coalición de izquierdas, más que un perfil financiero, defiende para Caja Madrid "un presidente que tenga claro lo que tiene que hacer con los recursos" de la entidad, esto es, "si quiere favorecer a la pequeña y mediana empresa, a los pequeños inversores, si quiere favorecer esto del nuevo modelo productivo y si apuesta por las familias y por el dividendo social". El perfil técnico, como expuso, lo tienen los técnicos de Caja Madrid, que se cuentan por "cientos" y son "muy buenos".

Asimismo sostuvo que presidir una entidad financiera no requiere un perfil profesional altamente especializado y puso como ejemplo el del responsable máximo del Banco de España, que cuenta con "un perfil financiero inapelable" aunque él "apostaría porque lo presidiera mejor Fofito".