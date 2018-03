El plan de reestructuración de Bridgestone tratará de recolocar a parte de la plantilla pero no a toda

27/10/2009 - 17:40

El 80% de la producción de cubiertas de camioneta se importará de un país de fuera de la Unión Europea

SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)

La dirección de Bridgestone anunció hoy a los representantes de los trabajadores, en una nueva reunión del Comité Intercentros que se ha celebrado en la planta de Basauri, que el plan de reestructuración afectará a 219 de las empresas y 40 contratas, y que "intentará recolocar" a parte de los trabajadores pero no a todos. Así, se barajan varias opciones pero es "imposible" recolocar al total de los afectados.

Según informó a Europa Press el portavoz del Comité de Empresa de la planta de Puente San Miguel, Pedro Ruiz, del millón de cubiertas de caminonetas que actualmente salen de esta factoría, el 12 por ciento (120.000) se producirán en Burgos; el ocho por ciento (80.000) son dimensiones que se dejarán de fabricar; y el 80 por ciento restante se importará de un país de fuera de la Unión Europea.

Ruiz valoró negativamente la reunión, que ha sido "muy tensa y larga" --unas tres horas y media--, porque "no hay ningún plan de futuro para Puente San Miguel" y porque el quinto turno, "a día de hoy, está en entredicho: no está asegurado, es un ni que sí ni que no", indicó, y precisó que hasta principios de 2010 no se conocerá la decisión de la dirección al respecto.

El portavoz manifestó el "pesimismo" de los representantes de los trabajadores tras una reunión en la que "no se ha hecho ningún progreso" y "no se ha concretado nada positivo".

De este modo, se mantiene el calendario según el cual en los meses de junio o julio de 2010 comenzará una reducción paulatina de la producción con el fin de dejar de hacerlo a final de año.

El acta del Comité Intercentros se publicará mañana en las plantas para que lo conozcan los trabajadores, y el comité de empresa está decidido a mantener las medidas de presión previstas.

Así, la próxima, el jueves 29, será un paro de 24 horas y una marcha de protesta que saldrá a las cinco de la tarde de la fábrica de Puente San Miguel con destino al Ayuntamiento de Torrelavega, a donde está previsto que llegue a las seis y media.