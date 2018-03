El 64% de la población de Itziar (Gipuzkoa) solicita que el pueblo se convierta en Entidad Local Menor

27/10/2009 - 17:42

Piden un "autogobierno real" en el que se otorgue a Itziar el "nivel máximo de competencias" porque "es viable y no perjudica a Deba"

SAN SEBASTIAN, 27 (EUROPA PRESS)

La plataforma Itziar Herria Sortzen (IHS) ha entregado al Ayuntamiento de Deba (Gipuzkoa) la 'Propuesta de Entidad Local Menor para Itziar', con el objetivo de conseguir el autogobierno del pueblo guipuzcoano, una iniciativa que apoyan el 64 por ciento de los vecinos.

La concejala de IHS en el Ayuntamiento de Deba, Mª Jesús Gurrutxaga, presentó hoy, en una rueda de prensa en San Sebastián, los detalles de la propuesta junto al miembro de la plataforma, Andoni Aranberri, el bertsolari Andoni Egaña, el ex ciclista Marino Lejarreta, el meteorólogo Joxe Landa y los trikitilaris Billabiar anaiak, entre otros, quienes mostraron su adhesión a la iniciativa de la plataforma.

De esta manera, el expediente de segregación que IHS presentó obtuvo el apoyo, a modo de firma ante notario, del 82 por ciento de los itziartarras, mientras que la propuesta de Entidad Local Menor consiguió el voto favorable del 64 por ciento de los vecinos.

Según afirmó Aranberri, la Entidad Local Menor es "un invento nuevo" en Gipuzkoa, pero en Alava y Navarra "existen cientos de casos", como son los pueblos de Abinzano, Aranguren o Arandigoien, entre otros. "Si en esos sitios ha funcionado, también puede funcionar aquí. Si ellos son capaces, en Itziar y Deba no puede ser imposible", reivindicó.

La propuesta de la plataforma se basa en ciertas ideas clave, como son la territorialidad de Itziar para convertirse en una Entidad Local dentro de Deba, así como "un autogobierno real" en el que se otorgue a Itziar el "nivel máximo de competencias" porque "es viable y no perjudica a Deba".

Además, IHS planteó en la propuesta ajustar el presupuesto de los vecinos de Itziar a "lo que corresponde a cualquier habitante de Deba", ya que "el gasto directo que hace el Ayuntamiento de Deba no ha superado nunca el 5 por ciento del total".

DESCENTRALIZACION

En este sentido, la plataforma apostó por la descentralización de algunos servicios de manera progresiva, de manera que los ajustes presupuestarios "se realizasen poco a poco, evitando todo tipo de desequilibrio" económico.

IHS lleva 20 años reivindicando un autogobierno para Itziar "sin éxito alguno", y desde 1995 se presenta a las Elecciones Municipales para conseguir representación política en el Ayuntamiento de Deba.

"Hace 19 años las instituciones no quisieron dar su aprobación al expediente de segregación, y hasta ahora no habían propuesto ninguna solución alternativa. Entendemos que las instituciones están para solucionar los problemas de los ciudadanos, y nos parece que, en este caso, ya es hora de que empiecen a hacer su trabajo. Si no aprovechamos esta segunda oportunidad, quizás la tercera tarde otros 20 años en presentarse", advirtió Aranberri.

A lo largo de su trayectoria, la plataforma "se ha involucrado cada vez más en dinamizar la vida social y cultural del pueblo" a través de diversas actividades e iniciativas, como la organización de la Feria de Ganado, la Cabalgata de Reyes o el Día de Santa Ageda, y participan en la organización de las fiestas patronales, en la revista local 'Ixixa', y la Comisión para la creación de la 'Eskola Txikia'.

Además, este domingo tendrá lugar la Feria de Ganado de Itziar, "una de las más importantes de Euskadi", que servirá para financiar a IHS y en la que participa "todo el pueblo". Al mediodía la plataforma aprovechará para presentar al público su propuesta y conseguir más adhesiones.