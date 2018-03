El alcalde de Santa Coloma recibió un premio como "ejemplo de regeneración urbanística"

27/10/2009 - 17:56

Enlaces relacionados Detenido el alcalde de Santa Coloma y Lluís Prenafeta por corrupción urbanística (27/10)

En las últimas municipales, el PSC sumó más del doble de votos que el resto de partidos unidos

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, recibió el pasado mayo un premio en el marco del Salón Ecocity and Industry de Barcelona, por considerar que los proyectos inmobiliarios desarrollados en los barrios en los últimos años eran "un ejemplo de regeneración urbanística".

El alcalde, detenido hoy por un supuesto fraude en adjudicaciones de obras públicas, señaló en declaraciones a un canal local, que recoge ahora Europa Press, que el plan de reforma emprendido en Santa Coloma era un "buen ejemplo" para el resto de municipios.

"Lo que queremos es continuar este trabajo, regenerando la ciudad", aseguró Muñoz hace unos meses al recibir el premio, ocasión que aprovechó también para pedir la participación de "todas las administraciones" en proyectos de este tipo.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó hoy desencadenar la 'Operación Pretoria', un operativo que hasta el momento se ha saldado con nueve detenciones por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Entre los detenidos, además del alcalde socialista, se encuentran dos ex altos cargos del gobierno de Jordi Pujol (CiU), el ex conseller Macià Alavedra y el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, así como dos empresarios de la construcción.

FEUDO SOCIALISTA

Santa Coloma de Gramenet, a diez kilómetros de Barcelona, ha sido tradicionalmente un feudo de la izquierda en Catalunya, con amplias mayorías conseguidas sin interrupción por el PSC e ICV-EUiA hasta los años 90 --momento en el que perdió gran parte de su electorado en beneficio de los socialistas--. De hecho, en las últimas municipales de 2007, el PSC obtuvo el doble de votos que la suma del resto de formaciones políticas.

De este modo, mientras los socialistas obtuvieron más de 20.000 votos, PP e ICV-EUiA cosecharon unos 4.500 cada uno, seguidos de lejos por los partidos nacionalistas --unos 2.300 votos CiU y 1.300 ERC--. En elecciones autonómicas como el referéndum sobre el nuevo estatuto catalán de 2006, la abstención se situó en torno al 60 por ciento del electorado.

POBLACIÓN INMIGRANTE

La población de Santa Coloma de Gramenet creció exponencialmente entre 1950 y 1980 a raíz de la llegada de 50.000 nuevos vecinos procedentes, en su mayoría, de Andalucía y Extremadura. De hecho, de los 117.000 habitantes que tenía la localidad en 2008, según datos del Idescat, más del 30 por ciento siguen siendo nacidos fuera de Catalunya.

La composición demográfica actual se completa con la llegada en los últimos años de más de 20.000 extranjeros procedentes de otros países, en su mayoría de América del Sur y de Asia, en proporciones similares. El 16 por ciento de los censados tienen más de 65 años.

El municipio está considerado en gran medida una ciudad dormitorio, como atestigua que ya en 2001 los balances de movilidad del Idescat registraban que cerca del 25 por ciento de la población salía de la localidad para acudir a trabajar.

La renta familiar disponible es un 75,8 por ciento de la media del conjunto de Catalunya y el PIB es de 885,2 millones de euros. Si se considera que el PIB catalán es 100, el de Santa Coloma se situaría en un 30,2, lo que atestigua el menor nivel socioeconómico de su población --menos de 7.000 ciudadanos disponen de alguna titulación universitaria mientras que unas 4.500 personas no saben leer y unas 16.500 no tienen estudios completados--.