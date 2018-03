Las universidades canarias y EBN elaboran un manual de buenas prácticas en creación de empresas

La Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) junto a la de La Laguna y el European Business and Innovation Centres Network (EBN) han editado un manual de buenas prácticas en la creación de empresas para fomentar el espíritu emprendedor.

Además, otro de los objetivos que persigue dicha iniciativa se centra en fomentar la creación de empresas y compartirlas entre los miembros de las fundaciones y el EBN, entidad que cuenta con más de 240 miembros, según informó la FULP en nota de prensa.

En el estudio, A Survey of 14 BICs in Action, realizado por la técnico de la Unidad de Promoción de la Innovación de la FULP Natalia Dévora Quintero, participaron un total de 14 BICs (Business and Innovation Centres) y 14 empresas de Italia, Países Bajos, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Francia y España.

Además, en cada uno de los centros se identificaron servicios de "valor añadido" que se están ofertando a los emprendedores para que puedan convertir sus ideas en proyectos empresariales "reales". Asimismo, cada uno de los participantes seleccionó una empresa de "éxito recientemente creada y apoyada" por el BIC para detectar entre los servicios recibidos cuáles fueron "críticos y marcaron la diferencia".

Este manual de buenas prácticas, que pretende ser un referente para los organismos relacionados con la emprendeduría en la consulta de metodologías y servicios para apoyar a los emprendedores cuenta con el respaldo del EBN, que nació como una iniciativa de la Comisión Europea hace 25 años y actualmente "es un referente" a nivel mundial en cuanto a la creación de empresas, procesos de incubación, emprendeduría, pymes e innovación, así como en desarrollo económico regional.

El EBN cuenta con más de 240 miembros, de los que 155 son BICs y 75 miembros asociados, distribuidos entre los 27 países de la Unión Europea, Turquía, Canadá, Estados Unidos, Egipto y China. Las organizaciones que forman parte de la red proporcionan servicios como asesoramiento, tutorización y formación a "todos" aquellos emprendedores que decidan convertir sus ideas en una realidad empresarial.