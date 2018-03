El pnv pide que los gobiernos no puedan tener más de dos vicepresidencias ni de 14 ministerios

- PSOE, IU y UPyD votan en contra porque la competencia de nombrar al Gobierno corresponde a su presidente

El PNV presentó hoy una proposición de ley en el Congreso de los Diputados solicitando que el nombramiento del Gobierno se haga "atendiendo a criterios de racionalidad, austeridad y eficiencia" y que el Ejecutivo no cuente con más de dos vicepresidencias ni de 14 ministerios. Ello supondría la modificación de la Ley 50/1997 de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno.

El diputado nacionalista Esteban Beloki defendió la moción de su grupo señalando que hoy hay en España más de tres millones de funcionarios, frente a los 2,3 de hace 10 años,y que, tras 2.931 expedientes de regulación de empleo en el sector privado, no ha habido "nada que se le parezca en lo público". "No puede ser que el sector privado vaya por un sitio y la Administración por otro", aseveró.

Beloki no quiso "echar las culpas sobre las espaldas de éste ni del anterior Gobierno", porque el problema viene de largo, y, además, "Administración pública no es sólo la del Estado" y "todos tenemos competencias y responsabilidades en este campo". Pero abogó por situar este tema "en la agenda política del Gobierno", porque de lo contrario "no se hará absolutamente nada".

El portavoz del PNV recordó que su grupo ya presentó una interpelación similar en abril, cuando hubo una remodelación del Gobierno en la que se creó una nueva vicepresidencia. Por eso, reclamó al Gobierno que, a diferencia de entonces, "dé un mensaje a la altura de las circunstancias, que bien duras son para el sector privado".

A favor de la toma en consideración de la iniciativa del PNV se mostraron el PP, CiU, ERC y el BNG. En contra lo hicieron el PSOE, IU y UPyD.

A FAVOR

Por los populares, Rafael Merino calificó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como "un irresponsable político", que "con 4,3 millones de parados" incrementa el gasto público creando una tercera vicepresidencia "para sacar al señor Chaves de Andalucía", diferenciando ministerios "que podrían se reagrupados", manteniendo "más de 600 asesores" y habiendo elevado el número de altos cargos de 374 a 547 desde que subió al Gobierno. En su opinión, "su política es gastar y gastar inútilmente".

Por ello, anunció su apoyo a la propuesta, pero instó al PNV a ser coherente con ella y votar en contra de los presupuestos para 2010 y a favor de la moción que la semana que viene presentará el PP reclamando la supresión de la vicepresidencia tercera.

CiU defendió la iniciativa de los peneuvistas "por austeridad, el respeto a la distribución competencial y la capacidad del Parlamento de modular la actividad del Gobierno". Además, citó los ejemplos de Portugal y Finlandia como países con gobiernos socialdemócratas que limitan el número de miembros del Ejecutivo y los de Asturias, Baleares, Murcia, Cataluña, Madrid, Cantabria y Canarias que hacen lo propio con el de vicepresidentes o consejeros.

A su vez, Joan Ridao, en representación de ERC, reiteró las críticas de su grupo al gasto público en los presupuestos para el año que viene, el exceso de 2.134 millones sobre el techo de gasto fijado para 2009 y acusó al Gobierno de falta de "afán modernizador en el sector público". A su juicio, para tenerlo "no basta con congelar la oferta de contratación pública y el sueldo de los funcionarios".

Finalmente, Francisco Jorquera, por parte del BNG, defendió la pertinencia de la iniciativa porque "España no es un régimen presidencialista" y la autoridad del presidente "deriva de las Cortes, luego a éstas también compete el tema del nombramiento del Gobierno". A su juicio, "en esta crisis es fundamental racionalizar la Administración para disponer de más recursos para reactivar la economia".

Otro argumento que esgrimió para justificar su voto a favor fue la "necesidad de que la estructura del Gobierno se adecúe al marco competencial". A este respecto, Jorquera entiende que "no se justifica el mantenimiento de determinados ministerios" y que existe una "propensión a invadir competencias autonómicas".

EN CONTRA

Entre los grupos que explicaron su voto en contra a la toma en consideración de la propuesta del PNV, el diputado socialista Daniel Fernández le achacó su "dudosa cobertura constitucional", dado que "invade el ámbito competencial del presidente del Gobierno" y pone en cuestión la "división de poderes". Además, defendió que "las leyes han de tener vocación de permanencia y no corresponder a circunstancias cambiantes" como la actual crisis económica.

Fernández aseguró que el artículo 100 de la Constitución establece que el presidente "conformar su gobierno de la manera que estime oportuna" y que el 98.1 permite aumentar cualitativamente el número de cargos que pueden ser categoría de miembros del Gobierno.

Además, señaló que la propia Ley de Gobierno que pretende modificar la moción del PNV y la Ley de Funcionamiento y Organización de la Administración General del Estado interpretaron "correctamente" la posición que corresponde al presidente del Gobierno y fueron aprobadas con el actual presidente del PP, Mariano Rajoy, como ministro de Administraciones Públicas. Por ello, Fernández dijo que, si el PP apoya la iniciativa, "Mariano Rajoy votará contra Mariano Rajoy".

Por parte de IU, Gaspar Llamazares también criticó que la moción "invade competencias del Gobierno" y "cuestiona su autonomía desde el Parlamento" y "establece, frente a la Constitución, un gobierno cameral". Además, se preguntó si se ha de imponer esta cortapisa a las administraciones autonómicas, incluida la vasca, cuando el PNV, promotor de la iniciativa, "siempre se ha mostrado tan celoso de sus competencias".

Por otro lado, Llamazares criticó al PNV por estar "dando la vuelta a la naturaleza de la crisis económica, porque ésta no es consecuencia del despilfarro público sino del privado, que es el que hay que controlar". Es más, a su juicio este planteamiento sería especialmente "injusto con nuestro país", que tiene un funcionario por cada 18 habitantes, cuando la media de la UE es de uno cada 16.

Finalmente, Rosa Díez, en nombre de UPyD, admitió que "podría ser necesaria una reforma de la ley" de Gobierno y pedir "racionalidad y austeridad", o que "no hubiera ministerios que no tienen competencias" o tienen "atribuciones de secretarías de Estado", pues "otros países, aunque la atribución (de nombrar a los miemgros del Ejecutivo) la tenga el presidente del Gobierno, establecen un marco" al respecto. "Es un debate interesante y que habrá que plantear", reconoció.

No obstante, le dijo al PNV que "no contarán con el voto de esta diputada", porque, a su juicio, los nacionalistas "han tenido una oportunidad de oro para no aprobar los presupuestos" y "buscar por una vez el interés de España y los ciudadanos", y, sin embargo, "la semana pasada estuvieron en el regateo". Por tanto, considera que la presentación de esta iniciativa sólo pretendería "compensar".

