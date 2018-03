Rotger admite que es una "barbaridad" el gasto de 150.000 euros en dietas en el Ayuntamiento de Inca entre 2007 y 2008

27/10/2009 - 18:21

Señala que la única manera de compensar a las personas que trabajan de forma altruista en el municipio es "invitándolas a comer o a cenar"

PALMA DE MALLORCA, 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Inca, Pere Rotger, admitió hoy que es una "barbaridad" el gasto de 150.000 euros en dietas en el Ayuntamiento durante los años 2007 y 2008, si bien manifestó que el 80 por ciento de este dinero fue destinado a comidas y cenas con las 70 entidades y ONG's del municipio, ya que, a su juicio, ésta es la única manera de "compensarles por su trabajo altruista".

En los pasillos del Parlament, Rotger remarcó que los 150.000 euros están "más que justificados" en las diferentes comidas y cenas, entre las que se incluye la celebrada durante el Dijous Bo, así como la cena con 3.000 personas mayores del municipio mallorquín, que ascendió a 12.000 euros.

"Cuando estás gobernando te das cuenta de que no puedes huir de este gasto de 75.000 euros anuales, en el que también se incluyen las cenas con los funcionarios, así como la fiesta de la Policía Local", apuntó el primer edil de Inca, quien reconoció que "a lo mejor, podríamos haber evitado algún gasto, pero lo que hacemos es estar al lado de los ciudadanos y, sobre todo, de la gente que trabaja día a día y no cobra nada".

No obstante, calificó de "anécdota" este tipo de gastos, en los que también se incluye el envío de ramos de flores a las funcionarias que tienen hijos, ya que, según explicó, actuamente, el Consistorio de Inca tiene un endeudamiento cercano a los 18 millones de euros, teniendo en cuenta que el 30 por ciento del gasto que soportan los Consistorios corresponden a competencias que no son suyas.

"Este ritmo no lo puede mantener el Ayuntamiento de Inca ni ningún otro, pero no sólo por los gastos de protocolo", remarcó Rotger, quien destacó que si se aplicara el Pacto Local, el municipio "podría tener una financiación cercana a los 8 millones de euros más cada año, lo que supondría 32 millones en una legislatura".

De este modo, manifestó que esta financiación eliminaría los actuales déficits que actualmente tiene el Consistorio en sus organismos autónomos, entre los que citó la escuela de música, así como la residencia de ancianos, el centro de día y en las escuelas municipales.

"LA CRISIS DE LOS AYUNTAMIENTOS"

En este sentido, el alcalde indicó que cada vez hay más equipamientos en Inca, pero, según advirtió, "no pensamos que podremos mantenerlos", por lo que, en su opinión, se debe hacer un nuevo "replanteamiento" no sólo en lo que hace referencia a la financiación local, sino que cuando los partidos políticos elaboran sus programas electorales, "no pueden prometer todo aquello que les gustaría a los ciudadanos, sino lo que realmente podemos hacer".

Rotger aseveró que los Ayuntamientos están en crisis, debido a que "hace tiempo que están sobrepasados", hasta el punto de que hay Consistorios en las islas que han solicitado un préstamo y no han encontrado ninguna entidad financiera que les haya dejado el dinero por su situación de endeudamiento.

Así, reveló que hay Ayuntamientos que están pagando a sus proveedores con "uno o dos años de retraso" y añadió que "antes, en Inca presumíamos de que pagábamos antes de cuatro meses, mientras que ahora estamos retrasados". Por ello, reiteró que "se hace necesario un cambio en la financiación local y un cambio de rumbo en los Consistorios".