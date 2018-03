PSOE e IU defenderán enmiendas parciales a la creación del 'diputado no adscrito' que se debatirá la semana que viene

27/10/2009 - 18:38

PSOE e IU en la Asamblea de Madrid no presentarán enmiendas a la totalidad a la proposición de ley de reforma del Estatuto del Parlamento regional para crear la figura del diputado no adscrito, aunque sí defenderán enmiendas parciales en la comisión del Estatuto del Diputado que se celebrará la semana que viene en la Cámara autonómica.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los populares presentaron su propuesta de reforma con el objetivo de que Benjamín Martín Vasco, Alberto López Viejo y Alfonso Boschno pudieran conformarse como un grupo mixto, como ocurrió con los diputados Teresa Sáez y Eduardo Tamayo en el 'tamayazo'. No obstante, los imputados en el Gürtel renunciaron a pertenecer al grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid y a los beneficios que conlleva.

Así, después de la toma en consideración de la propuesta popular en el pleno de la Cámara, en la que tanto PSOE como IU apoyaron la creación de la figura del 'diputado no adscrito', la oposición de Vallecas no enmendará la norma en su totalidad, sino que tratará de que el debate estatutario no se limite a la creación de la figura del diputado no adscrito.

Desde IU, su portavoz en Vallecas, Inés Sabanés, ya anunció que sus propuestas pasarán por fortalecer la labor de control de la Cámara con medidas como facilitar la comparecencia en pleno de la presidenta, dividir las sesiones de pleno para que el control al gobierno se separe de las iniciativas legislativas, o cambiar el funcionamiento de las comisiones de investigación.

Los socialistas también quieren introducir modificaciones, que no sólo presentarán como enmiendas parciales, sino que quieren abrir u debate más extenso al respecto.