Herrero no caerá en el "error" de "radiar" la Concertación, cuyo VII Acuerdo está "cerca de la firma pero no cerrado"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, aseguró que la Junta, los empresarios y los sindicatos están "cerca de la firma" del VII Acuerdo de Concertación Social, pero puntualizó que "eso no quiere decir que esté cerrado, ya que cualquier manifestación puede provocar que termine siendo inviable", ante lo que no caerá en el "error" en el que "se cae en Madrid" de "radiar" las negociaciones, lo cual "puede dificultar que se llegue a un acuerdo".

Herrero, que pronunció la conferencia 'Reflexiones ante la crisis' en el Foro del Grupo Joly, aseguró que el VII Acuerdo de Concertación es algo "complejo" que presenta "temas aún abiertos", de forma que "la experiencia acumulada dice que estamos cerca de la firma, lo cual no quiere decir que esté cerrado, ya que cualquier manifestación puede provocar que termine siendo inviable".

Recordó que hace unos meses planteó la llamada 'alianza estratégica', que estableciera las directrices de la economía regional a medio y largo plazo, y contribuyera al mantenimiento de las empresas y el empleo, y, posteriormente, volver a la senda de creación de nuevas empresas, una propuesta que se ha incluido en la negociación del nuevo Acuerdo de Concertación Social, de forma que, según resaltó, "todas las partes hemos tenido la sensibilidad necesaria para consensuar esas medidas, que son de gran importancia ante la necesidad de sentar las bases de una economía andaluza próspera y competitiva".

"Estoy convencido de que todos y los empresarios en particular derrocharemos esfuerzos, porque el objetivo que todos tenemos por delante es acortar la crisis lo que sea posible en el tiempo y acortar la distancia que nos separa de otras economías de países con los que competimos", añadió el presidente de la CEA, quien reconoció que este reto es "más difícil que ningún otro que nos hayamos planteado en los últimos años, pero debe ser el compromiso que toda la sociedad tenga con el presente y el futuro".

DIÁLOGO SOCIAL

Por otro lado, en materia de diálogo social a nivel nacional, Herrero indicó que el diálogo social requiere "confianza recíproca" entre las partes, algo que está provocando "dificultades sobrevenidas" en las negociaciones a nivel nacional.

Consideró que "sería bueno que se alcancen acuerdos entre los agentes económicos y sociales y el Gobierno", tras lo que recordó que en los últimos meses se ha asistido a un proceso de negociación en el ámbito del Diálogo Social, "entregados todos en un esfuerzo en aras de alcanzar un anhelado acuerdo social que coadyuvara a resolver los problemas de nuestro mercado de trabajo".

No obstante, consideró que la necesidad de los acuerdos "no puede ser excluyente de la responsabilidad de nadie", de forma que, a su juicio, "si no se llega a acuerdos, el Gobierno tiene la responsabilidad de resolver situaciones que promuevan el sostenimiento de la actividad empresarial y eviten más destrucción de empleo".

Aseguró que las organizaciones empresariales han formulado un "amplio abanico" de propuestas basadas en que el mercado de trabajo necesita "reformas capaces de combinar la flexibilidad que requieren las empresas en una economía interdependiente a nivel mundial, con la seguridad que demandan los trabajadores en sus puestos de trabajo".