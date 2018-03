Tello (BNG) dice estar dispuesto a "renunciar" a su cargo si se "agrede" al gallego con el topónimo de A Coruña

27/10/2009 - 19:05

El alcalde insiste en que la "responsabilidad" sobre la cooficialidad es del PP y los populares califican de "esperpento" el pleno

A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de A Coruña, el nacionalista Henrique Tello, aseguró hoy estar dispuesto a "renunciar" a su cargo político "si se sigue agrediendo al idioma gallego y a la ciudad", en referencia a los intentos para aprobar la cooficialidad del topónimo 'A Coruña' y 'La Coruña'.

Mientras tanto, el alcalde de A Coruña, Javier Losada, delegó en el PP la "responsabilidad" sobre la aprobación de la cooficialidad y los 'populares' calificaron de "esperpento" el pleno extraordinario celebrado ayer y en el que se rechazó esta cuestión.

A preguntas de los periodistas, Tello evitó hoy contestar si peligra el pacto de gobierno con los socialistas en el Ayuntamiento de A Coruña, después de que el alcalde de A Coruña, Javier Losada, remitiese una carta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apoyando la cooficialidad y afirmando que es al Ejecutivo autonómico y al Parlamento gallego a los que "compete" modificar la Ley de Normalización Lingüística.

"Lo que me vale es el acuerdo de ayer", indicó en referencia al pleno extroardinario celebrado en el Consistorio coruñés en el que el grupo municipal socialista, junto al BNG, rechazó una iniciativa del PP para instar a la Xunta a que inicie los mecanismos legislativos para modificar esta ley.

"BROMA DE MAL GUSTO"

No obstante, calificó como una "broma de mal gusto" la carta enviada ayer por el regidor coruñés y sostuvo que "no actuó como alcalde, sino a título individual y del PSOE". También consideró "contradictoria" la postura de su socio de gobierno, después del voto en contra que emitió en el pleno municipal, aunque insistió en que el BNG "no quiere seguir con este culebrón".

En esta línea, Tello remarcó que el único topónimo oficial "es A Coruña" y sostuvo "que no se puede ir en contra de la legalidad vigente y del sentimiento de todo un pueblo". Además, apuntó que no admitirá "que A Coruña sea una excepción" en el uso del topónimo oficial. "Para estados de excepción ya los hubo en el franquismo", aseguró.

LEGALIDAD

Mientras, el alcalde de A Coruña, Javier Losada, insistió hoy en que "la legalidad establece que son el Parlamento gallego y Feijóo los que pueden cambiar el nombre" y acusó al PP de "negar a la ciudad que pueda llamarse en gallego y castellano".

Así, argumentó que la "responsabilidad" a este respecto "está en el PP". "El alcalde y el PSOE quieren la cooficialidad", indicó Losada, quien sostuvo que "ayer Negreira, Feijóo y el PP han dicho que no van a cambiar las leyes", afirmó sobre las declaraciones realizadas por el portavoz del grupo municipal del PP en A Coruña y por el presidente de la Xunta tras el pleno celebrado ayer.

Por otra parte, justificó su voto en contra de la iniciativa del PP argumentando que "se demostró que el alcalde cumple la legalidad", en referencia al informe de la asesoría jurídica sobre las competencias municipales para instar a la Xunta a promover una modificación legislativa.

CRITICAS DEL PP

Por su parte, en un comunicado, el grupo municipal del PP de A Coruña acusó hoy al BNG de haber "impuesto" al PSOE "el veto que impide a los coruñeses utilizar el topónimo La Coruña". Su portavoz, Carlos Negreira, calificó de "esperpento histórico" lo que considera una "doble moral" de Losada, en alusión a su postura en el pleno y la carta enviada, tras el mismo, al presidente de la Xunta.

Así, aseguró "no dar crédito" a que el alcalde de A Coruña escriba una carta al titular del Ejecutivo gallego "pidiendo la cooficialidad del topónimo tras votar en contra en el pleno". También calificó de "inaudito" que el alcalde de A Coruña "defienda el acuerdo del pleno de 2004 -que apoyaba la cooficialidad- y argumente a la vez la imposibilidad del ayuntamiento de modificar las leyes mediante un acuerdo plenario", añade.