CDC reclama la presunción de inocencia y pide a Montilla que haga la crítica interna

Barcelona, 27 oct (EFE).- CDC ha reclamado hoy que se respete la presunción de inocencia de los dos ex altos cargos de su partido que tuvieron responsabilidades de gobierno y que están detenidos por un caso de corrupción que investiga el juez Garzón, mientras ha instado al president José Montilla a hacer autocrítica "en su casa" (PSC).

Según ha indicado en rueda de prensa el secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, la detención del ex secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta y del ex conseller Macià Alavedra, así como de actuales cargos electos del PSC en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), "es de extrema gravedad".

"No sorprenderá a nadie -ha recalcado- que reclamemos que se respete la presunción de inocencia para todas las personas afectadas en este caso, y también esperamos la máxima celeridad en la instrucción judicial para que se esclarezca lo que ha ocurrido".

Asimismo, Puig ha pedido al presidente de la Generalitat y líder del PSC, formación muy crítica con CDC a raíz del caso Millet, que tenga la "máxima dignidad institucional y prudencia (...) en su obsesión por destruir el PP en España y a CiU en Cataluña", ante lo que debe de tener una "mirada más crítica y de introspección en las cosas que ocurren en su casa", el PSC.

Sobre los dos ex dirigentes de CDC detenidos, Puig ha explicado que su partido no tiene la intención de suspenderles de militancia y, en consonancia con su llamamiento para que se respete la presunción de inocencia, esperará a que el caso sea instruido judicialmente.

Ha recordado, además, que Macià Alavedra hace 9 años que no forma parte de ningún órgano dirigente del partido y 12 que no tiene cargos públicos, mientras que, en el caso de Prenafeta, son 19 los años que hace que no ocupa un cargo institucional y que nunca ha formado parte de la ejecutiva convergente.

El secretario general adjunto de CDC ha considerado "sorprendente y contradictorio" que partidos como el PSC ya hayan anunciado medidas de orden disciplinario y de separación de cargos contra sus militantes, y ha insistido en que su formación prefiere no actuar así y respetar la presunción de inocencia.

En este punto, Puig ha hecho una mención directa al caso Millet y ha indicado que "llevamos tres semanas en las que se han hecho juicios paralelos por parte de otros partidos" y en las que ha habido "una voluntad enfermiza de encarnizamiento" hacia CDC y la Fundación Trias Fargas por haber recibido dinero del Palau de la Música.

"Nosotros no nos sumaremos a esto, queremos la máxima transparencia pero no actuaremos del mismo modo", ha asegurado este mismo dirigente convergente.

Según Puig, la abundancia de casos de corrupción destapados en los últimos tiempos marca "el final de una etapa" en la que se evidencia "el fracaso del modelo de gestión socialista, tanto en Cataluña como en el Estado español".

"Queremos indicar -ha añadido- que esto ocurre cuando no hay buena política, y cuando se asocia con la mediocridad de los gobiernos actuales", ha recalcado este dirigente convergente antes de afirmar que no cree que esto "sea producto de la casualidad" y que tampoco piensa que "toda la política sea corrupta".

Puig ha comparado, sin embargo, los 23 años de gobiernos de CiU "en los que, como máximo, se produjeron algunas irregularidades" con la etapa actual, y ha dicho que en los actuales momentos "de gravedad política" hay que "tener confianza en el funcionamiento de las instituciones".

Preguntado sobre los motivos por los que el PSC se ha dado tanta prisa en anunciar medidas disciplinarias contra sus militantes detenidos, Puig ha señalado que el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, "es la mano derecha de José Zaragoza" (secretario de organización del PSC) y que "ha ocupado cargos de responsabilidad en las finanzas del PSC y del PSOE".

"La celeridad del PSC debe ir por aquí", ha subrayado Felip Puig.