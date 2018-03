La banda toledana 'The Sunday Drivers' considera que lo suyo es un "éxito relativo"

"Es gracioso que lo nuestro se considere éxito. Llenar Las Ventas o poder vivir de la música toda la vida, eso es éxito. Lo nuestro está de puta madre, pero es un éxito relativo". Jero Romero, vocalista de los Sunday Drivers, habla sobre su último disco 'The End of Maiden Trip' y sobre el futuro de la banda de Toledo.

'The End of Maiden Trip' es el cuarto trabajo de The Sunday Drivers, una banda que se formó a finales de los 90 en Toledo con Jero Romero (voz) Miguel de Lucas (bajo) Carlos Pinto (batería) y Fausto Pérez (guitarra) a los que, en 2004, se incorporaría el galés Lyndon Parish (teclados, guitarra).

En 2003 vio la luz su primer disco 'The Sunday Drivers', del que se extraería 'Time, Time, Time', soporte sonoro en varios anuncios en televisión. Un hecho que se repitiría con dos canciones de sus siguientes discos: 'On my mind' -de 'Little Heart Attacks' (2004)- banda sonora de 'Penélope'; y 'Do it' -de 'Tiny Telephone' (2007).

"Dejamos un año y medio o dos entre cada disco porque hemos tenido la suerte de tener giras bastante largas y no tenemos la capacidad de otros grupos de componer en el hotel o en la furgo", explica Jero en una entrevista con Europa Press, en la que duda de que la trayectoria del grupo pueda calificarse de exitosa.

Fue con 'Little Heart Attacks' cuando The Sunday Drivers da el salto fuera de nuestras fronteras y empieza a labrarse una carrera en el extranjero. Hasta el momento, había participado en algunos de los festivales más importantes de España (FIB, Espárrago Rock, Metrorock, Sonorama...) y ese disco les abre la puerta de eventos como el Rock in Seine de Francia, las Nuits de Botanique (Bruselas) o el PopKomm (Alemania)...

"En nuestra carrera hay una parte de curro, porque todos los grupos se lo curran; hay una parte de suerte, que la hemos tenido; y quiero creer que algo de mérito tendremos", apunta Jero, que añade: "que tu canción salga en un anuncio no lo veo ningún éxito". "Discos hoy se los puede grabar cualquiera, pero tener un año y medio de conciertos yo lo considero un éxito", sentencia.

Es más, el cantante considera "gracioso" que lo de los Sunday Drivers "se considere éxito". "Poder llenar Las Ventas o poder vivir de la música toda la vida, eso es éxito. Lo nuestro está de puta madre, pero es un éxito relativo", señala el cantante, que explica que sus composiciones son en inglés porque "todo empezó como un juego".

"Al principio era un poco de imitación, el 95% de la música que escuchamos es en inglés... nos juntamos sin ninguna pretensión, era más bien un juego y luego ya ni hemos querido ni hemos sabido salirnos de ahí", apunta, dejando claro que el grupo se encuentra "cómodo" en el inglés, un idioma que ve "bastante unido" a su estilo, aunque sin descartar algo en español: "Estas cosas tampoco se eligen, se mueven más por una necesidad".

Actualmente, la banda ha empezado la gira de promoción de su cuarto trabajo, 'The End of Maiden Trip'. "Acabamos de empezar, hemos hecho cuatro o cinco conciertos, pero por ahora la respuesta del público está siendo fenomenal. Estamos muy contentos con el set de canciones que hacemos y la gente sale contenta", señala Jero.

Como si de una banda novel se tratara, los Sunday Drivers están "poco preocupados" por las ventas del álbum: "van a ser mínimas, nos preocupa que la gente siga yendo a los conciertos". De ahí que reconozcan que la piratería poco puede afectarles, aunque a su discográfica sí "y nosotros hemos notado que los presupuestos para grabar han bajado".

"Yo considero los discos un bien cultural. Me sigo comprando discos igual que me compro libros, me gusta tenerlos en casa, me gusta el objeto y me gusta gastarme el dinero en algo que considero cultura. Yo animo a la gente que se compre discos, pero si sólo pienso en cómo repercute al grupo, la piratería me da igual", añade el cantante.

'The End of Maiden Trip' ha sido calificado como un disco 'redondo' por algunos críticos e incluso un 'punto de inflexión' para los Sunday Drivers, ellos simplemente lo consideran "un disco diferente a los anteriores y un camino nuevo en la manera de ensayar, de grabar, de componer. Si hay otro disco irá más en este camino que por el que iban los anteriores".

En definitiva, un disco en el que hay cambios que "si conoces la discografía del grupo, a la larga los notarás" y en el que las influencias siguen siendo las mismas: "toda la música de los 60 y 70, bien sea pop, rock o soul". Jero destaca dos temas, 'So What', porque "muestra otro lado del grupo más ruidista" y 'Especially'.

En cuanto al futuro, después de diez años juntos, el cantante no descarta del todo los rumores de separación que sembró hace un tiempo Lyndon Parish: "Es una posibilidad, no lo tenemos claro, porque si no, lo diríamos, pero sí es cierto que llevamos ya diez años juntos y a veces sentimos que necesitamos respirar, y respirar puede ser estar tres meses sin vernos o no volver a vernos, musicalmente hablando, claro".