Los niveles de toxina paralizante mantienen cerrados 24 polígonos de bateas en las rías gallegas

27/10/2009 - 20:01

La prohibición de extraer mejillón agrava la situación del sector tras caer un 70% sus ventas

La prohibición de extraer mejillón agrava la situación del sector tras caer un 70% sus ventas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

La detección de niveles de toxina paralizante superiores a los legalmente establecidos mantiene cerrados 24 polígonos de bateas en los que el Instituto Tecnolóxico para o control do Medio Mariño (Intecmar), dependiente de la Consellería do Mar, ha prohibido la extracción de mejillón.

El Intecmar resolvió ayer la restricción en la recogida de esta especie de molusco bivalvo en tres zonas a las que ya había aplicado una veda cautelar, Cambados C (Sur), Muros B y Vigo A, y cerró de modo temporal el polígono de A Pobra (do Caramiñal) D. No obstante, ese mismo día autorizó de nuevo la extracción en la zona Cambados A 1.

Aparte de los citados polígonos, desde inicios de mes está prohibida la extracción de mejillón en otras 20 zonas de las Rías Baixas. Así, el pasado viernes se impidió la recogida de molusco bivalvo en las bateas ubicadas en Cambados B, Cambados C (Sur), Muros B y Vigo A. Un día antes se adoptó la misma decisión en el caso de Portonovo A, B, y C, mientras que el miércoles se hizo lo propio en Cambados C (Norte).

El día 13 también se desautorizó la extracción de mejillón en los polígonos Grove C1, C2, C3 y C4, Baiona A, Bueu A1, A2 y B; mientras que el 10 de octubre esa decisión afectó a las bateas de Cangas G y F. Un día antes el cierre se aplicó a los polígonos de Cangas A y B.

"PERJUICIO INCALCULABLE"

El presidente en funciones del consello regulador de la denominación de origen (D.O.) Mexillón de Galicia, Ramón Dios, explicó a Europa Press que "la mayoría" de los cierres efectuados a causa de este episodio de marea roja se han producido de forma cautelar "por razones administrativas" y se están convirtiendo "en una rutina".

Así, advirtió del "perjuicio incalculable" que causan estas prohibiciones a los propietarios de bateas dado que, como señaló, las características del mejillón este año "son espléndidas" tanto para su venta en fresco o a fábricas de conservas.

No obstante, indicó que esta calidad no se ha visto correspondida por las ventas, que cayeron un 70 por ciento respecto a "lo que es habitual en esta época del año". Dios atribuyó este descenso de la demanda al incremento de las importaciones de mejillón en conserva que realizan las empresas gallegas y que superaron las 70.000 toneladas en 2008 --frente a las 50.000 de un año antes--.

Aparte, recordó que también han aumentado las importaciones de mejillón congelado y que, como consecuencia de la adquisición de materia prima en mercados exteriores, la industria conservera pasó de transformar 180 millones de kilos en 2006 a los 68 millones de año pasado.

"Los cierres aumentan ese daño", insistió, al tiempo que alertó del riesgo de que "desestabilicen" al sector. El tamaño del mejillón y la presencia de cría en las cuerdas donde crece aconseja, como señaló, apurar su recogida antes de la llegada de los primeros temporales para evitar que se desprendan y se pierdan. Dios manifestó que los productores de mejillón están "preocupados" por esta cuestión que agrava su actual situación.