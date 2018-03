Bugallo cree que la Xunta debe buscar "una solución" para la estación de Santiago porque es "la que suscita el problema"

27/10/2009 - 20:12

Cifra en "unos cuatro años" el "retraso" de hacer un nuevo plan especial y avisa de que "no puede llegar" la estación "después" del AVE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, instó hoy a la Xunta a "buscar una solución" para la construcción de la estación intermodal de la capital gallega después de que el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, condicionase la firma del convenio a que "no se concreten" los usos y la edificabilidad de la zona. "Espero que el que suscita el problema, busque la solución", incidió.

En rueda de prensa, el regidor local recordó que el ministro de Fomento, José Blanco, tiene programada una visita a Compostela el próximo día 3 de noviembre, por lo que insistió en que "se dé respuesta a estos temas" antes de la visita del político lucense. "Deben realizarse las gestiones pertinentes", insistió.

Después de recibir una carta del conselleiro --también remitida al secretario de Estado de Infraestructuras--, en la que se vincula la rúbrica del convenio a que el documento sólo contemple "la lógica referencia a los estándares de la ley", y tras conocer sus declaraciones de esta mañana en esta línea, Bugallo lamentó que Hernández "vuelva a sacar temas que formuló por primera vez el pasado día 13" y que "se solventaron en la reunión" del pasado miércoles.

"Eso fue lo que entendimos tanto Adif, como el Ministerio de Fomento, como el Ayuntamiento de Santiago, pero ahora vemos que la reunión no dio los frutos esperados", reprochó, tras interpretar que, para la Xunta, "no hubo tal acuerdo". "Espero que sea capaz de buscar una solución, porque no puede llegar el AVE antes que la estación", subrayó.

Así, aunque rechazó "anticipar acontecimientos", censuró la "vuelta atrás" del Gobierno gallego, después de que el bipartito había dado su "conformidad" al proyecto. "El tema estaba cerrado, pero ahora la nueva Xunta quiere estudiarlo y modificarlo", explicó, al tiempo que evidenció que "de cuatro partes, tres tienen un acuerdo cerrado".

No obstante, restó importancia al cambio de postura del nuevo Ejecutivo gallego sobre la decisión del bipartito, porque, a su juicio, "más allá de colores o personas, la Xunta, como institución, cambió de posición". "Lo que propone el conselleiro es empezar de cero y supondría un retraso mínimo de cuatro años", denunció Sánchez Bugallo, tras recordar que "los primeros pasos" de esta negociación se dieron en la última etapa de Manuel Fraga.

INFORME

Después de que el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas justificase la exigencia de la Xunta respecto del convenio en que no existe "estudio alguno" que justifique la concreción de los usos de la zona, el regidor compostelano señaló que la Dirección General de Ferrocarril del Estado elaboró un documento "hace cinco años".

"Fue el que se tomó como base", recordó, y se ofreció a trasladar las conclusiones al titular de Medio Ambiente. A mayores, le pidió que "aplique la misma vara de medir" que en el caso de la estación de Vigo, cuyo proyecto prevé un centro comercial de 50.000 metros cuadrados. "Si no la misma, por lo menos, una parecida", reclamó.

De todos modos, el alcalde apuntó que la Xunta "no tiene competencias" para aprobar el plan especial, sino tan sólo el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOM). "El PGOM es el marco y el plan especial es la pintura", comparó, y señaló que "el problema" es que la Administración gallega "quiere hacer las dos cosas" a pesar de que "pintar es competencia del ayuntamiento".

"No tenemos inconveniente en compartir los compromisos, siempre que las propuestas encajen bien", ofreció, pero advirtió de que "una administración no puede atribuirse las competencias de todos". "Y el modelo de ciudad es una decisión de sus ciudadanos a través de su Gobierno", incidió.

Al hilo de esta misma cuestión, preguntado por los periodistas sobre la coincidencia de las reclamaciones del PP de Santiago con las planteadas por Agustín Hernández, consideró que "si está siguiendo las consignas del partido" se trataría de "un problema más grave" relacionado con la "utilización de instituciones y del interés general en función de intereses particulares".

ACUERDO "RAZONABLE"

Por último, Bugallo mostró su intención de "creer" que la Xunta hará "un esfuerzo para propiciar una solución razonable en un plazo de tiempo razonable", vinculado con un convenio que contemple las "características que Santiago demanda y necesita" y que fije que la estación "no puede llegar después" del AVE, que lo hará en 2015.

"Los trabajos ya están en marcha, porque Fomento está cumpliendo de forma exacta y estricta. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de la Xunta", recriminó, al tiempo que la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, quien acompañó al líder del Gobierno local en su comparecencia, criticó que los problemas planteados por Hernández "dilatarían muchísimo en el tiempo" la construcción de la estación intermodal.

Esta edil también censuró las "desmesuradas dudas y recelos" de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, puesto que, según indicó, Santiago cuenta con una "demostrada experiencia" en materia de gestión urbanística.