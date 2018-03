Los asistentes internacionales del Palacio de Congresos se duplican de abril a septiembre de 2009

El número de asistentes internacionales que han acudido al Palacio de Congresos de Valencia desde abril a septiembre de 2009 se ha duplicado, al superarse las 9.000 personas, según informó hoy el recinto en un comunicado. Así, señaló que esto se debe al "importante incremento" de eventos con ámbito internacional, que ha alcanzado el 55 por ciento.

Estos datos se dieron a conocer en la reunión celebrada hoy del Consejo de Administración del Palacio de Congresos de Valencia, donde se analizó el informe de gestión del periodo abril-septiembre de 2009, que recoge los resultados obtenidos por el recinto.

Entre los eventos internacionales, destaca el 2nd World Congress of Thoracic Imagning an Diagnosis in Chest Disease, el Fifth Mediterranean Emergency Congress, el Valencia Festival of Media 2009 o la Hay Group International Confrerence.

El director gerente del Palacio, José Salinas, consideró que "los asistentes a esta tipología de eventos son los que mayor gasto generan en la ciudad, de modo que contribuyen en mayor medida al cumplimiento de la misión y los objetivos del edificio".

Además, según demuestran las estadísticas del International Congress & Convention Association (ICCA), Valencia es la ciudad europea que más ha crecido en turismo congresual en los últimos 10 años, ya que se "sitúa en la actualidad en el puesto 26 a nivel europeo y en el 45 a nivel mundial", subrayó Salinas.

Por otro lado, durante este periodo el Palacio de Congresos de Valencia ha culminado el desarrollo de uno de los puntos de su plan estratégico corporativo basado en el concepto 'Ecologically Committed Organisation - Organización Comprometida Ecológicamente (ECO).

Este proyecto "supone la culminación del Plan Global de Sostenibilidad del Palacio de Congresos" y "busca la compatibilización de la actividad congresual con el respeto al entorno, de modo que el recinto sea sede de eventos verdes", destacó el director gerente.

En la práctica, ECO, "ha supuesto el análisis de la oferta de servicios para completarlo con una serie de elementos que tienen implícitos un carácter ecológico y de concienciación medioambiental, como espacios de descarga virtual, catering de procedencia controlada o elementos reciclables o reutilizables en el diseño y celebración de los eventos".

Además, también destacan las medidas y acciones realizadas en el propio edificio que lo convierten en un recinto ecosostenible, y en concreto, la instalación de la cubierta fotovoltaica, que ha generado desde su puesta en marcha más de 350.000 kilowatios de energía, y ha evitado la emisión de cerca de 200 Tm de CO2. El ahorro total se estima en unos 250.000 euros al año.

Esta política de actuaciones se ha trasladado también a la propia organización y ha supuesto la implantación de una nueva certificación medioambiental, la norma UNE 216301:2007 en Sistemas de Gestión Energética. El Palacio de Congresos es el primer recinto congresual que ha obtenido este reconocimiento en España.

REDISEÑO DE LA WEB

En otro orden de cosas, el Palacio de Congresos de Valencia ha rediseñado su web, www.palcongres-vlc.com, para adaptarse a las tendencias digitales actuales, pero basándose en dos aspectos fundamentales, como son la accesibilidad y la segmentación de los públicos que la visitan, destacó el recinto.

De este modo, el nuevo portal de este espacio cumple con todas las normativas de accesibilidad digital vigentes en la actualidad y, además, se configura de forma diferente en función de dos perfiles objetivos, el profesional y el público general. Asimismo, el registro en la página permitirá recibir toda la información de los eventos que se celebran en el Palacio.

Salinas aseguró que el nuevo portal "es un paso más en la estrategia de marketing y comunicación del recinto". Esta nueva herramienta está conectada con la base de datos del Congreso, de forma que se puedan realizar acciones más efectivas.

Todos estos hechos han permitido que el Palacio de Congresos de Valencia supere la cifra de los 1.812 eventos acogidos con 1,2 millones de asistentes, con lo que se ha generado sobre la ciudad un impacto económico superior a los 500 millones de euros, más de 16 veces el valor de su construcción.