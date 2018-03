Fira de Barcelona desmiente que otorgara un premio a la gestión urbanística de Santa Coloma

27/10/2009 - 20:36

Fira de Barcelona desmintió hoy que otorgara un premio a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) por ser un "ejemplo de regeneración urbanística", tal y como asegura la web oficial del municipio, y argumentó que se trata de una "invención" del consistorio del socialista Bartomeu Muñoz.

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Fira de Barcelona concretó que en el marco del Salón Ecocity and Industry de Barcelona, celebrado en mayo pasado, se premió el trabajo de la ciudad de Murcia, Mataró y Rubí (Barcelona), Tolosa (Guipúzcoa), Gozón (Asturias), Puerto del Rosario (Las Palmas de Gran Canaria) y Estocolmo.

Un vídeo elaborado por Canal Gramenet recogido por Europa Press, en el que se pueden ver imágenes del alcalde participando en una conferencia desarrollada en el marco del Salón, informa sin embargo de que Santa Coloma fue "escogida como ejemplo de regeneración urbanística".

Muñoz, detenido hoy por un supuesto fraude en adjudicaciones de obras públicas, declaró entonces que el plan de reforma emprendido en Santa Coloma era un "buen ejemplo" para el resto de municipios.

"Lo que queremos es continuar este trabajo, regenerando la ciudad", aseguró Muñoz hace unos meses al recibir el supuesto premio, ocasión que aprovechó también para pedir la participación de "todas las administraciones" en proyectos de este tipo.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó hoy desencadenar la 'Operación Pretoria', un operativo que hasta el momento se ha saldado con nueve detenciones por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Entre los detenidos, además del alcalde socialista, se encuentran dos ex altos cargos del gobierno de Jordi Pujol (CiU), el ex conseller Macià Alavedra y el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, así como dos empresarios de la construcción.