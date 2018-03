Aguirre transmite a la dirección nacional del PP que hasta que no se actúe contra Cobo no abrirá ninguna negociación

27/10/2009 - 20:46

Génova advierte que no llegará a ningún acuerdo que incluya a Ignacio González

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP y de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, transmitió hoy a la dirección nacional del PP que "hasta que no actúe" contra el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, por sus polémicas declaraciones, no abrirá ninguna negociación sobre ninguna cuestión.

Fuentes cercanas a la presidenta negaron a Europa Press ningún pacto con la dirección del Partido y subrayaron que una cosa son las medidas contra Cobo y otra la del futuro de la presidencia de Caja Madrid. "La presidenta ha transmitido que hasta que no se resuelva el tema de Cobo no va a negociar ningún asunto con la dirección", manifestaron, subrayando que no sólo están pendientes otras cuestiones que no están relacionadas con la entidad.

Por su parte, fuentes de la dirección nacional indicaron a Europa Press que no llegará a ningún acuerdo que incluya a Ignacio González, subrayando que ni siquiera lo aceptaría para presidir la Corporación Cibeles.

