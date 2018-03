Aguirre rechaza una oferta de Cospedal de sancionar a Cobo a cambio de situar a Rato en Caja Madrid

27/10/2009 - 21:21

Génova advierte que no llegará a ningún acuerdo que incluya a González, mientras Aguirre exige que se apliquen los Estatutos antes de cualquier negociación

Génova advierte que no llegará a ningún acuerdo que incluya a González, mientras Aguirre exige que se apliquen los Estatutos antes de cualquier negociación

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP y de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, rechazó hoy una oferta de la secretaria general de su partido, Dolores de Cospedal, de sancionar al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, por sus polémicas declaraciones, a cambio de situar al ex presidente del FMI Rodrigo Rato al frente de Caja Madrid.

Tras una tarde llena de rumores y de tensión en Génova y la Puerta del Sol, en la que los alcaldes del PP de la región se movilizaron firmando un manifiesto a favor de Aguirre y exigiendo sanciones disciplinarias a Cobo que obligaron a la dirección a rechazar públicamente estas "presiones", Cospedal ofreció, en conversación telefónica, un pacto a la presidenta del Ejecutivo autonómico que implicaría alejar a su mano derecha Ignacio González de la presidencia de la entidad.

Sin embargo, Aguirre transmitió a la dirección nacional del PP que "hasta que se no actúe" contra Cobo, en aplicación estricta de los Estatutos del PP, no abrirá ninguna negociación sobre ninguna cuestión.

Fuentes cercanas a la presidenta negaron así a Europa Press ningún pacto con la dirección del Partido y subrayaron que una cosa son las medidas contra Cobo y otra la del futuro de la presidencia de Caja Madrid. "La presidenta ha transmitido que hasta que no se resuelva el tema de Cobo no va a negociar ningún asunto con la dirección", manifestaron, subrayando que están pendientes también otras cuestiones que no están relacionadas con la entidad.

Por su parte, fuentes de la dirección nacional indicaron a Europa Press que no llegará a ningún acuerdo que incluya a Ignacio González en ningún puesto de Caja Madrid, subrayando que ni siquiera lo aceptaría para presidir la Corporación Cibeles, saliendo así al paso de algunos rumores que apuntaban que Génova estaba ofreciendo ese puesto a cambio de que Rato presidiese la entidad.

Durante la tarde, las conversaciones se produjeron a diferentes bandas entre Cospedal, Aguirre, Federico Trillo, que ha mediado en diversos conflictos del partido a nivel territorial y el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. La presidenta no ha hablado con Mariano Rajoy ni con el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón.

Fuentes cercanas a la presidenta dijeron no entender por qué, 48 horas después de las "injurias" vertidas por Cobo en el diario 'El País', no se han aplicado aún medidas contra él en aplicación de los Estatutos del partido. Asimismo, insistieron en que a día de hoy González sigue siendo la persona que concita más apoyos para presidir Caja Madrid.

Por su parte, fuentes del entorno de Mariano Rajoy apuntaron que uno de los argumentos de autoridad empleados hoy por Cospedal en sus conversaciones con Aguirre es que la presidenta madrileña sabe que el PP es un partido nacional y que su presidente ha tomado una decisión que tiene que acatar, esto es, que la presidencia recaiga en Rodrigo Rato.

Las mismas fuentes consideran que Cobo merece que se le abra un expediente pero aclaró que en ningún caso será una sanción grave, y que probablemente no pasará de un apercibimiento.