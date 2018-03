Sin acuerdo en el PP por la resistencia de Rajoy a expedientar a Cobo

27/10/2009

La dirección nacional del PP y la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, siguen sin acordar el nombre del nuevo presidente de Caja Madrid por las exigencias de ésta de sancionar a Manuel Cobo y de negociar algún puesto de relevancia en la entidad para Ignacio González.

Según han informado fuentes de la dirección nacional, la cúpula encabezada por Mariano Rajoy no está dispuesta a entrar en ninguna negociación que conlleve dar un cargo en Caja Madrid al número dos del Gobierno madrileño, en tanto que Aguirre exige como condición indispensable tramitar algún tipo de sanción a Cobo.

Las mismas fuentes han dejado claro que la dirección nacional no respalda las declaraciones del teniente de alcalde contra Aguirre y que ayer la secretaria general, María Dolores De Cospedal, dejó claro que estas palabras no tienen el apoyo de la cúpula.

Asimismo, la presidenta del PP y de la Comunidad de Madrid ha rechazado una oferta de Dolores de Cospedal, de sancionar a Manuel Cobo por sus polémicas declaraciones, a cambio de situar al ex presidente del FMI Rodrigo Rato al frente de Caja Madrid.

Tras una tarde llena de rumores y de tensión en Génova y la Puerta del Sol, en la que los alcaldes del PP de la región se movilizaron firmando un manifiesto a favor de Aguirre y exigiendo sanciones disciplinarias a Cobo que obligaron a la dirección a rechazar públicamente estas "presiones", Cospedal ofreció, en conversación telefónica, un pacto a la presidenta del Ejecutivo autonómico que implicaría alejar a su mano derecha Ignacio González de la presidencia de la entidad.

Sin embargo, Aguirre transmitió a la dirección nacional del PP que "hasta que se no actúe" contra Cobo, en aplicación estricta de los Estatutos del PP, no abrirá ninguna negociación sobre ninguna cuestión.

Fuentes cercanas a la presidenta negaron así a Europa Press ningún pacto con la dirección del Partido y subrayaron que una cosa son las medidas contra Cobo y otra la del futuro de la presidencia de Caja Madrid. "La presidenta ha transmitido que hasta que no se resuelva el tema de Cobo no va a negociar ningún asunto con la dirección", manifestaron, subrayando que están pendientes también otras cuestiones que no están relacionadas con la entidad.