CajaCanarias prosigue este lunes con el ciclo dedicado a Michael Powell y la proyección del film 'Sé dónde voy'

6/11/2009 - 15:40

CajaCanarias proyectará este lunes la segunda película del ciclo de cine dedicado al director británico Michael Powell y que tendrá como protagonista a la producción de 1945 titulada 'I know where I'm going' ('Sé donde voy'), cuya sesión comenzará a las 20.30 horas en el Espacio Cultural de la entidad de ahorro en Santa Cruz de Tenerife, dentro de la programación del Otoño Cultural.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 (EUROPA PRESS)

La película, según informó la Caja en una nota, se proyectará en versión original con subtítulos en español y las localidades se pueden adquirir en el propio recinto una hora antes de la proyección al precio de 2 euros que irán destinados a proyectos sociales.

'I know where I'm going' fue dirigida por Michael Powell junto a Emeric Pressburger y su principal protagonista, Joan Webster, interpreta a una joven que planea casarse con un empresario mucho mayor que ella porque tiene una fortuna importante. Joan emprende un viaje a las islas Hébridas, cerca de Escocia, para poder encontrarse con su futuro marido pero una tormenta durante el viaje le impide llegar hasta él. A pesar de su determinación, descubre otra forma de vivir que va a trastornar sus valores.

'I know where I'm going' es una de las pocas películas cuya filmación afrontó el cineasta británico en localizaciones naturales. En ella, además, la naturaleza se impone con inusitado protagonismo y se recrea el romanticismo de una historia de supervivencia en un paraje inhóspito: las abruptas tierras de las islas de Escocia.

Lejos de los platós donde ejercía su dominio creador, Powell asiste fascinado al eterno combate entre el hombre y las fuerzas de la naturaleza. El cine de Michael Powell se caracteriza por una inventiva fuera de lo común para concretar mundos irreales por medio de la imagen, y su esfuerzo estaba dirigido, principalmente, a la creación de atmósferas inéditas, adecuadas a sus relatos.

La tercera cinta de este ciclo, 'A vida o muerte' (1946), ocupará la pantalla de cine del Espacio Cultural de la entidad el lunes 16 de noviembre, con una historia fantástica de dos mundos: el que conocemos y otro que solo existe en la mente de un joven piloto, cuya vida e imaginación han sido violentamente trastornadas por la guerra.

Este ciclo de cine dedicado a Michael Powell finalizará el lunes 23 de noviembre con la proyección de 'Narciso negro' (1947) en la que, junto a Emeric Pressburger, Powell desarrolla la trama de un grupo de valientes monjas católicas que están decididas a abrir un hospital en un antiguo templo del Himalaya.