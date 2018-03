Rodríguez Miranda dice que no "callará" pese a la querella del ex presidente de Sogama, de la que "no tiene constancia"

6/11/2009 - 15:42

Avisa a Vázquez de que las "amenazas de sus peones" no "asustan" al PP y rechaza "retirar" sus acusaciones sobre la sede de Sogama

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, advirtió hoy al líder del PSdeG, Manuel Vázquez, de que no se "callará" pese a la querella del ex presidente de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) José Álvarez Díaz de la que aseguró no tener "constancia ni comunicación oficial".

"Entendemos que se ha presentado una solicitud de conciliación por lo que dicen los medios", explicó Rodríguez Miranda en una rueda de prensa celebrada en Santiago, donde insistió en que ni él ni el secretario xeral del PPdeG, Alfonso Rueda, son "conocedores directos" de la demanda.

Con todo, afirmó que no tiene "por qué no creer" la información publicada en la que se apunta que esta querella fue registrada el pasado lunes en los juzgados de Santiago y que Álvarez pide a ambos que retiren públicamente sus acusaciones sobre el supuesto sobrecoste del mobiliario de la nueva sede de Sogama, en un acto de conciliación previo a las "acciones legales oportunas".

En respuesta a esta petición, Rodríguez Miranda se ratificó en que "sí" se produjo un desfase de 200.000 euros en la compra de muebles para la nueva sede de Sogama adquirida por el bipartito y avisó a Vázquez de que las "amenazas de sus peones" no servirán para "silenciar" las denuncias del PPdeG.

"A día de hoy, el silencio clamoroso de Vázquez se extiende en 456 horas", sentenció Rodríguez Miranda y volvió a demandar al dirigente socialista que "dé explicaciones" porque los 'populares' no van a retirar "nada" de lo que han dicho hasta el momento. "No tenemos por qué hacerlo", apostilló.

SIN MIEDO A LAS QUERELLAS

"No nos asustan las querellas ni las amenazas de los peones de Vázquez", sentenció y calificó de "lamentable" que los socialistas hayan recurrido a la vía judicial para resolver un asunto que "no son capaces" de justificar por la vía política. "Vázquez no puede responder a presuntas irregularidades con amenazas de querella", esgrimió.

En este escenario, insistió en que Vázquez tiene sólo "dos opciones: o reconocer que cometió una negligencia o que alguién se benefició de esos 200.000 euros de las arcas públicas".

"En el primer caso sólo tendría que pedir disculpas, en el segundo debería abandonar su cargo", espetó Rodríguez Miranda antes de cuestionar la validez de Manuel Vázquez --al que también recriminó su "falta de explicaciones" por las obras de su casa de San Amaro (Ourense)-- como "alternativa" a su jefe de filas y actual presidente, Alberto Núñez Feijóo.