Aguirre destaca, ante Gallardón, la buena colaboración de la Comunidad con Fomento, encabezado por Blanco

6/11/2009 - 15:47

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, destacó hoy, ante la presencia del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, la buena colaboración que mantiene el Gobierno regional con el Ministerio de Fomento desde que el actual responsable, José Blanco, llegó a esta cartera en primavera.

MADRID, 06 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, destacó hoy, ante la presencia del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, la buena colaboración que mantiene el Gobierno regional con el Ministerio de Fomento desde que el actual responsable, José Blanco, llegó a esta cartera en primavera.

Así lo hizo la jefa autonómica durante un acto en el que los tres dirigentes coincidieron para comprobar el calado del túnel de la futura línea ferroviaria que conectará Chamartín y la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas en un tiempo de diez minutos, y que se producía una hora más tarde después de que se encontrará con Gallardón cara a cara y por primera vez desde el 'caso Cobo'.

Con la misma frialdad que en el primer encuentro, en el intercambiador de Plaza de Castilla, Aguirre y Gallardón se encontraron en las obras del Ministerio de Fomento y, colocados uno a cada lado del responsable del ramo, anduvieron por las futuras instalaciones ante una gran expectación y la presencia de decenas de medios.

Durante el discurso, la presidenta reiteró en varias ocasiones su "gratitud" al ministro por estar cumpliendo los compromisos en obras públicas madrileñas que alcanzó con su Gobierno al principio de su mandato, frente a las cero referencias que tuvo hacia el Gobierno local y su dirigente.

De hecho, sólo se dirigió a Gallardón a la hora de los saludos como "señor alcalde" y para matizar, posteriormente, que ella dice "cale" aunque a Gallardón le guste decir "calado" en referencia a la fase final de la excavación del túnel que se visitó hoy. "Dice el señor alcalde que debemos decir calado (porque) es simplemente preciso y ortodoxo", apuntó.

Por lo demás, las palabras de agradecimiento fueron todas para el ministro de Fomento, al que le reconoció, como ya ha hecho en otras ocasiones, el trabajo que está haciendo su equipo con la Comunidad de Madrid. Así, aseguró que tiene que dejar constancia de la "plena sintonía" en la que trabajan los técnicos de la Consejería de Transportes e Infraestructuras y los del Ministerio.

"Trabajan en plena sintonía para poner en marcha los acuerdos a los que llegamos de palabra y firmamos", indicó la presidenta, en referencia a los trenes que conectarán Móstoles con Navalcarnero, Torrejón de Ardoz con Chamartín y los núcleos urbanos de Majadahonda y Las Rozas con Moncloa.

"Los tres pronto serán una realidad fruto de la colaboración", indicó Aguirre, quien subrayó la importancia del "diálogo y la colaboración entre las distintas administraciones" y, por ello, reiteró su "gratitud" a título personal como ciudadana de Madrid y como presidenta del Gobierno autonómico.

Y es que, precisamente, Blanco aprovechó la visita de hoy para señalar que próximamente adjudicarán el estudio informativo del nuevo trazado de Cercanías por los centros urbanos de Majadahonda y Las Rozas, y que fijarán una fecha, en el próximo mes, para firmar el Protocolo para que las Cercanías puedan llegar a Navalcarnero, Torrejón y Moncloa.

LA GRAN PRESENCIA DE MEDIOS

La gran presencia de medios de comunicación volvió a ser la tónica del acto, algo que no pasó desapercibida el alcalde madrileño que, en primer lugar, ironizó en su discurso sobre el "gran interés" que despiertan las obras públicas en Madrid, sobre todo, para los periodistas.

"Las obras públicas, ministro, verás que interesan de forma extraordinaria. Si a ti cuando te dijeron que ibas a hacer este acto te dijeron que iba a venir la prensa de Madrid, que sigue habitualmente la villa madrileña, no te hubiese extrañado... Que venga la prensa nacional, tampoco porque es indudablemente un acto de trascendencia nacional. Incluso que venga la especializada, pero es que hemos podido comprobar que hasta la prensa de corazón le interesa la obra pública", dijo en tono jocoso.

Y es que Gallardón apuntó que estaban en el acto "todos los programas de sociedad de las distintas televisiones" sin "ningún otro objetivo", a su juicio, que dar "cuenta y razón de esta magnífica conexión ferroviaria" que está realizando desde el Ministerio de Fomento. "Eso es algo que tiene que llegarnos a todos. Gracias a toda la prensa por seguirnos a todas las infraestructuras", añadió.

Antes de este guiño a la insistencia de los periodistas de que hablara sobre su relación con Aguirre después de las declaraciones de su 'número dos', Manuel Cobo, en contra de la presidenta autonómica, Gallardón también tuvo que "aguantar" que los medios le rodearan mientras mantenía una conversación con la delegada de Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce; la portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez; y el portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas.

Dado que el martes Gallardón y Valcarce se verán las caras en la Junta local y el Consejo de Seguridad de la Ciudad de Madrid, que se celebrará en la Delegación, el tema sobre las relaciones internas del PP de Madrid no pasó desapercibido ante un primer edil impasible que se limitó a escuchar.

Valcarce sugirió que siempre trataban bien al Ayuntamiento porque en las reuniones les ofrecían "café y agua", a lo que Lucas señaló que eso es síntoma de que siendo "partidos diferentes" se llevan "bien". La delegada de Madrid apostilló indicando: "Y siendo del mismo partido (nos llevamos) estupendamente y eso tiene mucho merito". "Claro... y eso en Madrid es muy extraño", apostilló la portavoz del PSOE en la Asamblea.

Sin embargo, éstas no fueron las únicas anécdotas que dejó este acto, pues Blanco, nada más llegar Aguirre, que fue la última, con casco y chaleco reflectante puesto, le dijo a la presidenta que "no hacía falta que (ella) se pusiera el casco". Posteriormente, para la foto de familia, los medios pidieron a Blanco que se situará "hacia la derecha" y éste ironizó: "Más a la derecha no... me pedís cosas imposibles".