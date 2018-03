Barreda defiende prioridad de C-LM y critica que haya lugares que "se crean con derecho sobre el agua del Tajo"

6/11/2009 - 16:04

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, manifestó hoy que desde el Gobierno regional "no podemos renunciar de ninguna manera" al planteamiento de que cuenca que cede tenga prioridad y, por ello, que la cuenca del Tajo debe beneficiarse en primer lugar del recurso del río".

GUADALAJARA, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo señaló durante su visita a Guadalajara, donde insistió en que "el Gobierno de España conoce cuál es mi opinión" y criticó que haya lugares "que crean que son los únicos destinatarios posibles del agua del trasvase o, todavía peor, que se crean con derecho sobre el agua del Tajo", por lo que ha insistido en la necesidad de cambiar y erradicar esa mentalidad, lo que constituye "la lucha permanente que tenemos en Castilla-La Mancha y la seguiremos manteniendo".

Sobre el envío de agua propuesto para recuperar el humedal de Las Tablas de Daimiel, Barreda precisó que es una cuestión "cuantitativa y cualitativamente diferente" al trasvase dirigido al Levante español, pues supondría un envío máximo de 60 hectómetros cúbicos frente a los 600 que se han venido trasvasando a Levante años atrás.

A este respecto, Barreda afirmó que "como presidente de Castilla-La Mancha me interesa toda la región, me interesan los pantanos de cabecera, me interesan los pueblos ribereños y me interesa más cualquier territorio de Castilla-La Mancha que los intereses de Murcia".