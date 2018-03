De la Torre critica a Blanco por "inventar" argumentos para "justificar la parálisis" del Museo del Transporte

6/11/2009 - 16:08

Considera "poco serio y tramposo" que Fomento insista en recibir una compensación por el suelo para el bulevar

Considera "poco serio y tramposo" que Fomento insista en recibir una compensación por el suelo para el bulevar

MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acusó hoy al ministro de Fomento, José Blanco, de "inventar" argumentos "para justificar la parálisis" del Museo del Transporte, anunciado por la anterior titular de este departamento, Magdalena Álvarez, en los terrenos del antiguo campamento Benítez. "Que explique la verdad, pero que no busque un pretexto y nos atribuya a nosotros la responsabilidad; eso no es jugar limpio", afirmó.

Después de que Blanco dijera ayer que no habrá ningún anuncio ni actuación en relación a este proyecto hasta que los tribunales se pronuncien sobre el recurso presentado por el Ayuntamiento para definir la titularidad de los terrenos, De la Torre señaló a los periodistas que "da la impresión de que es algo que se acaba de sacar de la manga sin ningún fundamento". Además, dejó claro que el Consistorio no renuncia a su reclamación judicial.

Precisamente, el primer edil, que consideró que el proyecto del Museo del Transporte "es un compromiso del Gobierno, que no debe evaporarse de repente", rechazó que con ese recurso judicial "se pretenda parar o dificultar su realización; sólo queremos reivindicar la propiedad del suelo", y añadió que si los tribunales dieran la razón al Ayuntamiento y "el museo ya estuviera funcionando, seguiría funcionando, y si estuviera en construcción, continuaría en construcción".

La única diferencia, expuso el regidor, es que se levantaría sobre "suelo municipal", por lo que "se haría una concesión a Fomento para que siguiera abierto o construyéndose, según el momento en el que se encontrase".

De todos modos, recordó que el Ministerio pidió un nuevo plazo para presentar documentación en torno al plan especial, por tanto, "está tramitando urbanística y administrativamente ese proyecto, lo que contradice las palabras del ministro". "No están quietos, están tramitando, aunque, eso sí, lentamente y demuestran poca voluntad cuando no hay partida presupuestaria", indicó.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, también se pronunció hoy sobre las declaraciones de Blanco en relación al Museo de Transporte y aseveró que el ministro "vino a desautorizar a Magdalena Álvarez", al tiempo que reclamó que "se devuelva ese espacio a la ciudad".

BULEVAR

De la Torre se pronunció también sobre el bulevar sobre el soterramiento de las vías del tren y volvió a rechazar que se deba compensar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para obtener esos suelos, puesto que, como viene argumentando, ya se hizo con el Plan Especial Renfe. "Ahora, no antes, una vez hecha la obra, plantean que hay que hablar del tema económico", denunció.

"Me parece poco serio y tramposo; el Ayuntamiento se ha gastado 40 millones de euros y la Junta otros tantos y, ahora, quietos, que antes hay que hablar del tema económico", criticó el primer edil malagueño.

Incidió en que el acuerdo para el soterramiento de las vías férreas entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento se adoptó en su momento, precisamente, para "liberar parte del suelo y construir un bulevar que conectara la estación con la Ronda Oeste" y no para que "se quede baldío y lleno de basuras", un argumento que fue planteado "tanto en la negociación con el Ministerio de Francisco Álvarez-Cascos como con el de Magdalena Álvarez, que fue con el que se cerró". Es un tema que, tal y como defendió, "interesa" a todos.

Además, agregó que ni en Cádiz ni en Sevilla ni en Córdoba, donde se desarrollaron operaciones similares, se planteó una compensación, motivo por el cual se preguntó "cuáles son las razones para aquí sacar una regla nueva". "No hay derecho a cobrar más", apostilló, y aseguró estar "sorprendido" de que Fomento "busque mecanismos que frenen una obra importante para la ciudad".

Reiteró, no obstante, que "la ciudad no va a permitir que ese espacio esté abandonado", por lo que "si ADIF no facilita las cosas y no deja organizarlo, tendrá que hacerlo él".

También se pronunció Bendodo sobre el proyecto del bulevar e insistió en que los terrenos son del Ayuntamiento, por lo que criticó que Blanco "no quiera devolver con absoluta gratuidad lo que es de los malagueños".

LAS PEDRIZAS

En relación al compromiso de Blanco de que en un plazo de 15 o 20 días se encontrará una solución al estado de paralización desde el pasado mes de marzo de las obras de la autopista de peaje de Las Pedrizas, adjudicadas a la empresa Sacyr, De la Torre opinó que esta intervención "se debería haber hecho ya".

"Si tiene solución dentro de 15 días, debería haberla tenido antes", manifestó el regidor, aunque reconoció que "los temas tienen su complejidad". Confió, por ello, en que "lo que ha anunciado lo haga y lo haga pronto".

De la Torre recordó que el Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 29 de octubre una moción instando a Fomento a encontrar soluciones para llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria y retomar así esta actuación porque "la ciudad la necesita y es complementaria de la hiperronda", por lo que "tendría sentido que se abrieran simultáneamente o que, al menos, el retraso sea el menor posible".

Bendodo, por su parte, calificó de "atropello" las declaraciones del ministro de Fomento y sobre todo que este departamento "lleve nueve meses sin mirar para Málaga".

"Es una tomadura de pelo que ahora diga que se va a reunir con la empresa para preguntarle cómo se pueden retomar las obras", lamentó Bendodo, que se cuestionó "qué ha hecho el Ministerio durante los nueve meses desde la paralización de las obras".

CASAS DE EL PALO

Por último, el alcalde mandó un mensaje de tranquilidad a los vecinos de las viviendas que se encuentran en primera línea de playa en los barrios de Pedregalejo y El Palo después de que siga sin haber acuerdo entre el Ayuntamiento y la Demarcación de Costas sobre la situación urbanística de las mismas.

El primer edil rechazó que estas viviendas queden fuera de ordenación, como argumenta el Ministerio de Medio Ambiente, y abogó por que en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aparezcan en un suelo urbano consolidado, algo que, según aseguró, permite la Ley de Costas.

"Tenemos muy claro que debe ser así", declaró, y apostó por poner en marcha un camino haciendo un cambio de deslinde para que desafecten las casas y la propiedad pase a los vecinos". "Por sentido común se impondrá este criterio de una manera natural", concluyó.