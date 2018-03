Trias (CiU) teme que la consulta de la Diagonal sirva solo para el trazado del tranvía

El líder del grupo de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, afirmó hoy que sospecha de que la consulta de 2010 sobre la transformación de la avenida Diagonal sirva solo para dedicir si el tranvía se conecta por el centro de la Diagonal o por el lateral.

En declaraciones a los periodistas, Trias criticó al Ayuntamiento por querer incluir solo dos opciones en la votación, y lamentó que no explique qué criterios seguirán para elegir solo esas dos alternativas. Teme que no se priorice el interés general en la decisión final, y por eso exigió que se tenga en cuenta la opinión de los expertos.

Insistió en la necesidad de incluir una tercera opción a la consulta para que los ciudadanos puedan rechazar las dos primeras. Recordó que para aprobar la consulta hace falta el apoyo de dos tercios del pleno municipal, por lo que consideró a CiU determinante, y amenazó con votar en contra "si no hay cambios".

Según él, el proceso participativo se está "frivolizando" y se está convirtiendo en una "fiesta folklórica". Reprochó al Consistorio que se haya gastado 606.000 euros en tiempos de crisis y con una voluntad "propagandística".

Aseguró que a día de hoy aún no ha recibido información del Consistorio sobre sus planes en la avenida. "No he recibido ningún estudio de movilidad de la Diagonal", lamentó. También criticó la posibilidad de votar por internet si no se intensifican antes las medidas de seguridad para evitar cualquier irregularidad.

En declaraciones a los periodistas, el cuarto teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García Bragado, evitó hoy pronunciarse sobre las hojas de votación y se limitó a decir que, según "los indicios" que tiene, se llegará a un acuerdo. Añadió que todos los grupos se posicionaron a favor de la medida de gobierno sobre la consulta, y que Trias se ha ofrecido a colaborar "de forma expresa".

El presidente del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, también criticó ayer la consulta durante su intervención en el Forum Europa y reclamó que, tras la inversión municipal de más de un millón de euros para el proceso participativo, pueda votarse más de dos opciones.

Por otro lado, Xavier Trias se congratuló hoy por la reciente sentencia que, por primera vez, prohíbe al autor de un hurto acercarse a menos de un kilómetro al establecimiento donde robó, El Corte Inglés de plaza Catalunya.

Afirmó que es una herramienta más contra la multirreindicencia, pero lamentó que ha llegado tarde y solo tras una gran presión ciudadana.