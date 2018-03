La Junta confirma que el proyecto del aeropuerto internacional de Cáceres "está aparcado temporalmente"

El consejero de Hacienda sostiene que "hay otras prioridades que atender" porque hay que mantener "las políticas sociales"

El consejero de Administración Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura, Ángel Franco, confirmó hoy que el proyecto de construcción del aeropuerto internacional de Cáceres "está aparcado temporalmente" porque en la actual coyuntura de crisis económica "hay otras prioridades que atender" como el mantenimiento de las políticas sociales.

Así lo señaló a preguntas de los periodistas tras la presentación del número 212 de 'Cuadernos de información económica' que edita la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) que presentó hoy en Cáceres junto al presidente de Caja de Extremadura, Víctor Bravo y técnicos de Funcas.

Franco recordó que el proyecto del aeropuerto respondía a una iniciativa privada, apadrinada por Caja de Extremadura, en la que el Gobierno regional asumió una "decidida voluntad" de participar "siempre basada en rigurosos estudios de mercado", aclaró.

No obstante, en estos momentos el proyecto "está congelado", insistió el consejero, que añadió que la Junta "no renuncia a tener un aeropuerto internacional en Cáceres", pero ahora mismo "hay que atender otras cuestiones que pasan por mantener el estado de bienestar que llevamos mucho tiempo componiendo".

"Tenemos que volcarnos en el mantenimiento de las políticas sociales y hemos congelado temporalmente el proyecto del aeropuerto para atender otras necesidades", insistió. "Tiempo tendremos para pensar en los grandes proyectos para Extremadura cuando termine la crisis", subrayó.

En parecidos términos se pronunció el presidente de Caja de Extremadura, Víctor Bravo, quien coincidió con Franco en que el proyecto "hay que analizarlo con detenimiento" porque el momento actual "pasa por atender otras necesidades perentorias" y la caja de ahorro "debe actuar con coherencia" ante esta situación.

No obstante Bravo también confió en que el aeropuerto "pueda tener viabilidad en el futuro y será en ese momento cuando se estudie el proyecto". "Ahora no es el momento oportuno aunque no se descarta y en su momento cuando llegue, Caja de Extremadura estará abierta a discutir y analizar el proyecto", concluyó.