El Servicio de Información Geográfica de Cáceres aparecerá en la revista 'The Year in Infraestructure 2009'

6/11/2009 - 16:48

La experiencia del Ayuntamiento de Cáceres como finalista en el Premio Bentley promociona la ciudad a nivel internacional

CÁCERES, 6 (EUROPA PRESS)

El trabajo presentado por el Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento de Cáceres en el Premio Bentley 2009 formará parte de un artículo que será publicado en la revista 'The Year in Infraestructure 2009', lo cual supone una importante promoción para la ciudad de Cáceres a un nivel internacional.

Cabe recordar que el Premio Bentley es el más prestigioso de carácter mundial que convoca la empresa del mismo nombre para destacar los proyectos que hagan un uso innovador de sus productos en software.

El SIG de Cáceres fue elegido finalista entre 19 proyectos de todo el mundo, en la categoría de catastro y desarrollo del territorio. Fue presentado por los técnicos municipales Luis Antonio Álvarez y Faustino Cordero, en el mes de octubre en un congreso que la organización celebró en Charlotte, Carolina del Norte en Estados Unidos.

La experiencia del Servicio de Información Geográfica del Ayuntamiento de Cáceres en la ciudad norteamericana de Charlotte en el Premio Bentley 2009, ha supuesto un gran impulso en la promoción internacional de la ciudad, según los técnicos.

"A través de esta enriquecedora y positiva experiencia, Cáceres se ha dado a conocer en un contexto mundial", informa el consistorio en nota de prensa, en la que añade que además, la presentación se difundirá on line a todo el mundo en la revista The Year in Infraestructura, de referencia mundial para técnicos, ingenieros, arquitectos, geógrafos y cartógrafos, entre otros.

El proyecto que presentó el Servicio de Información Geográfica del Ayuntamiento de Cáceres consistió en exponer los trabajos que habitualmente ha ido desarrollando desde hace 10 año como cartografía sobre el término municipal desde 1898 a la actualidad, en formato digital, junto con bases de datos cuyo contenido abarca el catastro, el padrón municipal, censo, callejero municipal, toponimia, el planeamiento urbanístico y servicios de infraestructura de la ciudad.

El equipo del SIG recibió las felicitaciones de los directivos de la empresa organizadora de los premios, en los que concurrieron finalistas de 21 países de los cinco continentes.

La experiencia, según explican, ha servido para conocer los diferentes trabajos que se están desarrollando en diversas partes del mundo, aunque lo principal ha sido entrar a formar parte de los finalistas por delante de ciudades como Moscú, Praga o Helsinki y por lo tanto difundir la imagen de Cáceres de forma internacional.

Los técnicos municipales aseguran, por último, que no descartan volver a presentar este sistema en una nueva edición de los premios.