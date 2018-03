Sucesos.- Detenido un hombre que presuntamente intentó apuñalar en dos ocasiones a unos policías

6/11/2009 - 17:17

La Policía Nacional han detenido a un hombre por, presuntamente, intentar apuñalar en dos ocasiones a unos agentes. Se trata de un joven, de 20 años y de nacionalidad española que ya tenía una orden de detención e ingreso en prisión anterior, que ha sido acusado de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y cuatro delitos de robo con violencia o intimidación --cometidos en el barrio de Torrefiel, en farmacias y la vía pública, entre el 5 y el 31 de octubre-- y daños.

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional han detenido a un hombre por, presuntamente, intentar apuñalar en dos ocasiones a unos agentes. Se trata de un joven, de 20 años y de nacionalidad española que ya tenía una orden de detención e ingreso en prisión anterior, que ha sido acusado de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y cuatro delitos de robo con violencia o intimidación --cometidos en el barrio de Torrefiel, en farmacias y la vía pública, entre el 5 y el 31 de octubre-- y daños.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando unos policías que realizaban labores de prevención fueron alertados por la Sala del 091 para que se dirigiesen a un establecimiento del distrito de Tránsitos donde al parecer la propietaria estaba siendo extorsionada.

Inmediatamente los agentes se dirigieron al lugar donde observaron a dos jóvenes que en el momento en que iban a ser identificados, sacaron cada uno de ellos un arma blanca. Uno de ellos reducido y detenido, mientras que el otro lanzó varias puñaladas a uno de los policías con una navaja de grandes dimensiones hiriéndole levemente y huyó.

En el transcurso de las investigaciones, los policías pudieron averiguar que la persona que había huido podría encontrarse en algún domicilio próximo a la calle San Roque por lo que, tras establecer un dispositivo de vigilancia, pudieron observar al sospechoso junto a su pareja que entraba en un establecimiento comercial de la misma calle. Ella se quedó en la puerta en actitud vigilante y en ese momento la mujer reconoció a los policías, motivo por el cual trató de avisar a su compañero de la presencia policial, por lo que fue interceptada por los agentes cuando sacaba una navaja automática. Ésta fue detenida como presunta autora de un delito de atentado a agente de la autoridad.

Seguidamente, los agentes entraron al establecimiento, no sin antes tomar todas las precauciones para no poner en peligro la vida de las demás personas, y al percatase el sospechoso de la presencia policial sacó un cuchillo de unos 25 centímetros, lanzando varios cuchillazos al aire al mismo tiempo que manifestaba "no os acerquéis u os mato".

Los policías trataron de reducir al hombre, al que se le cayó el cuchillo al suelo y cogió con gran rapidez unas tijeras de cortar carne, que intentó clavar a dos policías, llegando a lesionarlos de manera leve.

Finalmente, los policías lo detuvieron, y cuando era trasladado a las dependencias policiales causó daños en el coche policial, por lo que se le considera el presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, cuatro robos con violencia o intimidación y daños. Los tres detenidos han pasado a disposición judicial.