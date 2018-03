La ciudad de Santa Cruz de Tenerife recibe la próxima semana a once cruceros con 16.850 turistas a bordo

6/11/2009 - 17:27

El servicio de información turística de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recibirá la próxima semana, a pie de escalinata, la visita de once cruceros que dejarán 16.850 turistas en la capital tinerfeña, 4.800 de ellos de nacionalidad norteamericana, tal y como informó hoy el Consistorio en una nota.

Así, el próximo lunes llegarán tres cruceros al principal puerto tinerfeño, entre las 8.00 y las 10.30 horas, con turistas brasileños, alemanes y norteamericanos. Los cruceros en cuestión son el 'Cristal Serenity' y el 'Rotterdam', que arribarán con 800 y 1.200 turistas norteamericanos, respectivamente; así como el 'MSC Música', que atracará en el puerto capitalino con 2.800 turistas brasileños y alemanes.

El consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo, Ángel Isidro Guimerá, ha manifestado que la campaña de información turística a pie de escalinata está siendo "todo un éxito" y desveló que con este servicio "se estimula al turista a adentrarse en la ciudad y descubrirla, un hecho que repercute favorablemente en la economía de los sectores comerciales, del ocio y de la restauración y, por consiguiente, de la economía del municipio". Además, subrayó que la próxima semana desembarcarán en la capital tinerfeña 16.850 turistas de siete nacionalidades distintas que llegarán en once cruceros".

Los buques que los informadores turísticos tienen previsto atender la próxima semana son el 'Brilliance of the Seas', que dejará el miércoles a 2.300 cruceristas británicos; el jueves está previsto el atraque de tres cruceros: 'Saga Ruby' y 'Navigator of the Seas', arribarán con 600 y 3.000 pasajeros británicos, respectivamente, mientras que el 'Celebrity Equinox' dejará en el puerto santacrucero a 2.800 turistas norteamericanos.

Para el próximo viernes, se espera la llegada de los buques 'Astor', que traerá 600 cruceristas alemanes; 'Grand Mistral', con 1.100 portugueses y españoles; y el 'MSC Fantasía", con 3.200 pasajeros alemanes e italianos.

Por último, el sábado le toca el turno al buque 'Europa', con 450 turistas alemanes. El atraque de todos estos cruceros está previsto entre las 8.30 y las 10.30 horas en el muelle sur del puerto capitalino.

Además del servicio a pie de escalinata en el puerto capitalino, la Sociedad de Desarrollo ofrecerá información en los diferentes puntos de atención turística con los que cuenta en la ciudad. Así, los informadores adscritos a la Sociedad de Desarrollo repartirán material diverso que guiará al turista por los atractivos de la capital, tales como ocio y eventos, restauración, agenda cultural, transportes y rutas por Santa Cruz.

Asimismo, Guimerá ha anunciado que se continúa trabajando para "fomentar las rutas históricas por la ciudad que permitan acercar al turista hacia un mejor conocimiento de nuestro patrimonio histórico". De esta manera, este lunes, 50 integrantes del colectivo Ansina podrán disfrutar de una ruta guiada que les mostrará la diversidad y riqueza de los valores históricos que encierra la ciudad. Además, el próximo martes, otros 60 miembros de Ansina se adentrarán en los atractivos históricos de la ciudad.