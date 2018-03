Castellano lamenta la "palabrería" de Peralta y le pide "más responsabilidad" con la inmigración ilegal

6/11/2009 - 17:37

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, lamentó hoy la "palabrería" del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, quien, a su juicio, "lo único que persigue es tapar su deber de asumir la responsabilidad de lo sucedido, puesto que el único responsable es él". Asimismo, el conseller pidió a Peralta "más responsabilidad y más seriedad en el drama que supone la inmigración ilegal".

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Castellano se expresó en estos términos en un comunicado en relación a las declaraciones realizadas hoy por Peralta, quien aseguró que en el caso en que se aviste una patera, lo que persiguen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es "salvar vidas humanas" y "rescatarlos" y remarcó que "cualquier insinuación en sentido contrario es una ofensa al Estado español".

Para Serafín Castellano, "lo único cierto es que en el día de ayer, Salvamento Marítimo no reinició la búsqueda de la patera, pese a que ésta no se había encontrado y estaba en juego la vida de los trece tripulantes. Afortunadamente, fue detectada por un pesquero".

El titular de Gobernación se preguntó "qué hubiera pasado si el pesquero no la hubiera detectado" porque, según dijo, "lo que sí tenemos claro es que las embarcaciones de salvamento no la hubiesen encontrado, ya que ni siquiera habían salido a buscarla".

En opinión del conseller, "esto es algo muy grave e irresponsable y es necesario que el delegado lo aclare, ya que eso sí es su responsabilidad y, por tanto, no puede seguir echando balones fuera". Para Castellano, "la dejación de competencias que ejerció el delegado al no ordenar que se reiniciara la búsqueda, ya que la patera no había aparecido, no sólo es grave, sino que supone el único motivo que de verdad ofende al Estado".

Además, insistió en que, "cuando además hablamos de salvar vidas que están en riesgo, la actitud de Ricardo Peralta no sólo ofende al Estado, sino que lo deteriora y lo echa por tierra".

En este sentido, el conseller ha señaló que "lo verdaderamente extraño es que no se detecten las pateras cuando lleguen a nuestras costas". A juicio de Castellano, el delegado "puede poner las excusas que quiera pero, lo cierto, es que casi siempre se detectan a través de los avisos de pesqueros, ciudadanos que las divisan o, como en este caso, porque los propios tripulantes dan la voz de alarma a través del teléfono de emergencias 112".

Por último, pidió al delegado "más responsabilidad y más seriedad en el drama que supone la inmigración ilegal". Además, subrayó que "debe dejarse de tanta palabrería y empezar a actuar de una vez por todas, porque el único hecho cierto es que la llegada de embarcaciones ilegales a la Comunitat sigue siendo constante".