Primeras investigaciones apuntan a que el incendio de Benalmádena (Málaga) pudo deberse a un corte del tendido eléctrico

6/11/2009 - 17:54

El alcalde de Benalmádena (Málaga), Enrique Moya, informó hoy de que las primeras investigaciones apuntan a que el incendio ocurrido ayer en la zona del Olmedo, Finca de la Paloma, junto a Capellanía, que provocó el desalojo de 110 viviendas y la evacuación de más de 250 personas, pudo ser por un corte en el tendido eléctrico de la empresa Sevillana.

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

Muchos vecinos han declarado que vieron saltar chispas de los cables debido al fuerte viento, por lo que desde el Ayuntamiento informaron de que se están haciendo las diligencias oportunas para ver si existe responsabilidad penal. Las pesquisas se iniciaron en el propio lugar de los hechos ayer y ya arrojaba algunos indicios sobre el origen del fuego.

El regidor manifestó públicamente el reconocimiento por el trabajo "bien coordinado" por parte de los mandos locales, que "activaron y dirigieron el Protocolo de Emergencia a la perfección en un incendio de gran magnitud que pudo haber provocado serios daños materiales y personales y que, sin embargo, al final pudo ser controlado gracias a la participación ejemplar de más de 100 efectivos de distintos cuerpos de Benalmádena y de municipios limítrofes".

Por su parte, el jefe de Seguridad y Emergencia, Lázaro Vañasco, mostró también su satisfacción por cómo se acontecieron los hechos y por la existencia del Plan de Emergencia a nivel local. "Cualquier actuación como la de ayer provoca momentos de mucha tensión inicial y tener diseñado un plan de emergencia, ya sea para incendios u otras problemas, te permite ir por delante de los propios acontecimientos y tener un mayor control de la situación", indicó.

Por último, el jefe de Bomberos de Benalmádena reconoció que en un primer momento la situación "estaba algo desbordada por la magnitud de lo que estaba ocurriendo, con vientos de más de 70 kilómetros que jugaron en contra", pero se congratuló también de que el Protocolo de Emergencia "hubiese funcionado a gran nivel".

Asimismo, se felicitó por la primera decisión tomada "que fue proteger las viviendas con los primeros camiones cisternas que iban llegando". "La colocación de estos vehículos en el perímetro de las viviendas fue fundamental para evitar daños mucho más graves, ya que se impidió la entrada del fuego a los chalets y esto hizo que la evacuación también fuera más sencilla", apuntó.

Al no activarse el Plan de Prevención contra incendios forestales hasta su última fase, el siniestro no ha recibido la catalogación de "catástrofe", por lo que no se ha dispuesto una oficina de atención específica para los afectados, según informaron desde el Consistorio en un comunicado.