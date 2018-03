Los dos agresores y la víctima del ataque en Socuéllamos (Ciudad Real) se conocían pero no eran parientes

Los dos agresores de la mujer embarazada de origen marroquí, de 31 años, que le provocaron distintas lesiones, y que posteriormente abortó el pasado mes de octubre en Socuéllamos (Ciudad Real), conocían a la víctima, aunque no les unen lazos de parentesco.

Así lo informó hoy el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Miguel Lacruz, que confirmó las denuncias de la mujer contra M.F., de 37 años y A.F., de 27, también marroquíes, como supuestos autores de un ataque contra la joven, aunque no dio a conocer las causas de la agresión.

"No conozco las causas del caso y tendrá que ser el juez el que dirima porqué ocurrió", dijo a los medios. Preguntado si fue por razones religiosas, Lacruz señaló que "no puedo informar de forma fidedigna" sobre este extremo, ya que "tan sólo hay un testigo que los oyó discutir en árabe, por lo que no entendió nada".

El subdelegado confirmó que tras la primera denuncia por parte de la víctima ante el Cuartel de la Guardia Civil de Socuéllamos el día 15, la mujer volvió el 26 para denunciar que había sufrido un aborto el 23 en el Hospital de Tomelloso, día en el que se detuvo a los dos agresores y se les tomó declaración.

Lacruz también informó de que ambos están en libertad y de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Tomelloso se hizo cargo del caso.

Por último, señaló tanto la pareja que provocó la agresión como la víctima llevan diez años viviendo de forma legal en Socuéllamos. Además, la mujer lesionada regenta un establecimiento de venta de carne en la localidad.