El Ayuntamiento asegura que no concedió la licencia al edificio Lagunilla por las deficiencias del proyecto

6/11/2009 - 18:18

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander, Eduardo Arasti, aseguró hoy que la licencia para la reforma del edificio Lagunilla para dependencias de la Consejería de Ganadería no se concedió ante las deficiencias del proyecto.

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

"El Ayuntamiento no podía conceder licencia para el edificio Lagunilla si éste no contaba con informes favorables, ni licencia de ocupación y el proyecto presentaba deficiencias", explicó Arasti, en respuesta a las declaraciones del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria.

Este declaró ayer ante los tribunales tras una denuncia del PP por un presunto delito de falsedad documental por el anticipo a la empresa pública Tragsa del pago de estas obras que no se habían justificado. Oria aseguró que se recurrió al anticipo ante la demora del Ayuntamiento en conceder la licencia de obra.

Arasti mostró su "extrañeza" por las declaraciones contra la persona del alcalde de Santander vertidas por el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno Regional, Jesús Oria.

"Sin justificación alguna el consejero arremete contra la persona del alcalde en relación al edificio Lagunilla, cuando es perfectamente conocedor de que la licencia municipal al edificio se concedió cuando se subsanaron las deficiencias que presentaba el proyecto original, se contó con la licencia de primera ocupación y se emitieron los informes técnicos favorables", lamentó.

Por tanto, el Ayuntamiento no podía "de ningún modo" haber concedido licencia sin que previamente se hubieran superado los trámites anteriormente citados, y que "establece la legalidad vigente".

"Si este equipo de Gobierno es ejemplo lo es precisamente de legalidad, de actuar siempre conforme a lo que marca la ley y contando con todos los informes favorables. Lo que nunca ha hecho, ni hará ni el alcalde, ni ninguno de los concejales del equipo de Gobierno será actuar sin tener en cuenta los informes técnicos y mucho menos pretender que las demás administraciones incumplan lo establecido en la ley", aseveró Arasti.

"No obstante, Oria tiene razón al afirmar que el alcalde no es ejemplo, si es que el consejero considera ejemplar el firmar certificaciones de una obra que no se ha realizado o considera ejemplar otorgar licencia, sin contar con los informes favorables de los técnicos", añadió.

Arasti concluyó solicitando "serenidad" al consejero y le instó a que reflexione sobre la "inoportunidad" de sus declaraciones y sobre los "ejemplos en los que Oria se ha fijado" y que "le han llevado a donde está".