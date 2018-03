El Partido Popular de Binéfar exige al Gobierno municipal "un trato más respetuoso de los símbolos cristianos"

6/11/2009

El grupo del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Binéfar ha exigido al Gobierno municipal "un trato más respetuoso de los símbolos cristianos" tras "contrastar el malestar vecinal" por una invitación cursada por la Concejalía de Juventud en la que se anunciaba una fiesta de Haloween utilizando la cruz cristiana y la leyenda 'RIP'.

BINÉFAR (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

Los POPULAR (POP.MC )s han criticado, a través de una nota de prensa, "la falta de respeto y de prudencia, la inconsciencia y la incultura" por difundir una publicidad, suscrita con el logotipo municipal, referida a una fiesta de Halloween en la que se utilizaban los símbolos cristianos.

El grupo del PP ha calificado de "esperpéntica y ofensiva" la actitud del Gobierno local al señalar que "si una institución pretende presumir de laica y aconfesional, debe comenzar por el respeto a todas las creencias. "Y más en este caso, donde miles de vecinos se identifican con la religión católica y con el culto a sus difuntos", han apuntado.

Los 'populares' han recordado al concejal de Juventud, Luis Morillo, que Halloween es una fiesta típicamente americana, de origen anglosajón, "que no tiene nada que ver con los católicos y sus símbolos, y que posee una iconografía propia que convierte en gratuitas y deliberadamente ofensivas las alusiones al culto católico".

El grupo popular ha ejemplificado esa actitud al apuntar que "la Concejalía de Juventud no se atrevería a utilizar a Alá ni a ofender a la comunidad musulmana, pero no tiene reparos en ofender a la inmensa mayoría de sus vecinos". Por último, el PP espera que "se respete en el futuro la cultura y las creencias de sus vecinos, y no recurra a la ofensa gratuita".