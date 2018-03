PSN dice que el 'Navarrómetro' les otorga "datos positivos y grandes expectativas" como fuerza política "en crecimiento"

6/11/2009 - 18:55

María Chivite precisa que "no hay mayorías" en la Cámara y "ni siquiera la derecha de UPN y PP conseguiría una mayoría absoluta"

PAMPLONA, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSN, Maria Chivite, valoró hoy la encuesta de actualidad navarra encargada por el Parlamento foral, el 'Navarrómetro', que arroja "datos positivos" para los socialistas e "ilusión para seguir trabajando", ya que "somos la segunda fuerza política en Navarra, estamos claramente en crecimiento y de aquí a dos años tenemos grandes expectativas".

La portavoz socialista explicó que la mayoría de la población encuestada se sitúa "en un espacio de centro izquierda" y sostuvo que "es el PSN el que está más cerca de este espacio ideológico en el que se encuentra la ciudadanía", por lo que subrayó que su partido trabajará para "configurar una alternativa de cambio bajo los parámetros de la izquierda, a la luz de estos resultados".

Chivite compareció hoy ante los medios para analizar el 'Navarrómetro', una encuesta, aseguró, que el PSN ha recibido "con tranquilidad y sosiego" y que utilizará como "una herramienta útil de trabajo", aunque aseguró que "estos resultados sirven como acicate para seguir trabajando" en la línea en la que lo está haciendo.

Asimismo, insistió en que el PSN está "en claro crecimiento, pues es el partido que más crece a pesar de los agoreros que nos auguraban una debacle", y recalcó que "ha crecido en intención de voto 0,7 puntos frente a otros que están estancados o en declive". Además, precisó que "no hay mayorías" en la Cámara y "ni siquiera la derecha de UPN y PP conseguiría una mayoría absoluta en el Parlamento".

No obstante, Chivite aseguró no tener "claro" cómo se han asignado los escaños, ya que el 'Navarrómetro' otorga 13 escaños a Nafarroa Bai y 12 a los socialistas. Sin embargo, incidió en que el PSN hace "una valoración bastante positiva" de este estudio, aunque "a lo mejor no estamos muy de acuerdo en la asignación de escaños, pero por el porcentaje de voto seríamos la segunda fuerza política".

En cuanto a la valoración de los líderes políticos, Chivite destacó que el segundo líder mejor valorado sea el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, tras aclarar que "hay que tener en cuenta que lleva un año" al frente de su cargo y es "la primera vez que sale en una de estas encuestas, con lo cual nos vemos más que contentos con el resultado de su valoración", dijo.

Al respecto, subrayó que "los propios ciudadanos han asignado al PSN como el partido de la oposición que más propuestas está haciendo para salir de la crisis", y defendió el compromiso de los socialistas "en la resolución de los problemas de los ciudadanos", pues la encuesta "avala el trabajo que el PSN está haciendo ya que ha identificado perfectamente los problemas de los ciudadanos que son el paro el terrorismo y la crisis económica", concluyó.