COAG reclama a la Junta que controle los lobos en las comarcas de La Guareña y Tierra de Campos

6/11/2009 - 19:10

El sindicato COAG pidió hoy a la Junta de Castilla y León que controle los lobos en las comarcas de La Guareña y Tierra de Campos y termine con la "indefensión" que están padeciendo los ganaderos.

ZAMORA, 6 (EUROPA PRESS)

La organización dio a conocer un nuevo ataque del lobo en la explotación Torremora de Fuentelapeña (Zamora), donde murieron 16 ovejas. Se da la circunstancia, de que esta misma explotación sufrió otro ataque hace apenas una semana, en el que murieron otras 21 ovejas.

El portavoz de Medio Ambiente de COAG, José Manuel Soto, señaló que a pesar de que el ganadero había cambiado el rebaño de pradera y lo había llevado a otro lugar distante cuatro kilómetros de la ubicación donde se produjo el primer ataque, las lobadas se siguen produciendo "casi a diario, unidas a los continuos espantes nocturnos".

Soto señaló que la situación de indefensión en la que viven los profesionales "no puede seguir siendo soportada por el ganadero, porque unido a la falta de rentabilidad, irremediablemente conllevará al abandono de la actividad".

Además, añadió que los lobos no debería permitirse la proliferación de lobos en zonas que no son consideradas tradicionales. "En estas zonas de La Guareña o Tierra de Campos, los lobos no encuentran más sustento que la ganadería, ocasionando en la misma verdaderos estragos diarios", explicó.

El sindicato no descartó convocar movilizaciones si persisten los ataques y la administración no toma medidas para controlar la población de lobos.