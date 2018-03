El IV Festival Memorimage de Reus entregará mañana sus premios dotados con 12.000 euros

6/11/2009 - 20:50

El IV festival de cine Memorimage de Reus (Tarragona) entregará mañana en el Teatre Bartrina sus cinco premios, dotados con un total de 12.000 euros.

TARRAGONA, 06 (EUROPA PRESS)

La directora artística del festival, Anna Marqués, destacó hoy en un comunicado la buena aceptación de Reus, lo que demuestra "su interés por la cultura de calidad".

Se otorgarán cinco premios: el 'Ciutat de Reus al mejor largometraje', que concede el Ayuntamiento y que premia con 4.000 euros la mejor película y dirección; el 'Memorimage a la mejor producción', con 3.000 euros; y el 'Memorial Democràtic', que dota con 3.000 euros a la película que mejor aborde la recuperación de la memoria histórica de la lucha por la democracia y contra el franquismo entre 1931 y 1989.

Asimismo, se entregarán el 'Premio Cinema Rescat', que concede la Asociación Cinema Rescat y que premia con 1.000 euros al mejor documentalista; y el 'Premio del público', dotado con 1.000 euros a la mejor película por votación de los espectadores.

El certamen también proyectará mañana tres películas incluidas dentro de las secciones del festival: la Oficial, dedicada a producciones internacionales de estreno en España; 'H de Historia', sobre hechos destacables; y 'h de historia', de historias personales.

En la sección H de Historia, 'Ascension', de Pavel Medvedev, un filme realizado con material de archivo, inédito en España, que narra las carreras espaciales de Estados Unidos, la URSS y China. Según el director, repasa la historia y transmite la idea de que "la carrera espacial fue y es necesaria para el desarrollo de la Humanidad".

Del director británico Terence Davies, 'Of Time and the City', una película autobiográfica que se centra en los primeros 28 años de la vida del director. El documental, incluído en la sección Oficial, es un retrato personal de Liverpool, más allá de los Beatles y sus clubs de fútbol.

'Johnny Cash at the Folsom Prison' también se exhibirá mañana y competirá en la sección 'h de historia'. El autor, Bestor Cram, plasma el concierto del cantante en 1968 en la Prisión de Folsom en California.

El jurado está presidido por el director de la Filmoteca de Catalunya, Roc Villas; la presidenta de la Federación de Archivos Audiovisuales Comerciales (Focal), Sue Malden; el experto en documenta y consultor en este ámbito, Tue Steen Müller; la realizadora de TVE Catalunya Lurdes Cortés; y el responsable de comunicación y difusión de la Dirección General de Memorial Democràtic, Ignasi Sardà.