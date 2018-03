Acotur denunciará ante los tribunales al Consell por permitir vender en hoteles productos con DO mallorquina

6/11/2009 - 20:50

La Asociación de Comercios Turísticos (Acotur) anunció hoy que denunciará ante los tribunales a la consellera insular de Economía y Turismo, Isabel Oliver, por permitir la venta en los hoteles de productos con denominación de origen mallorquina, "incumpliendo así la Ley General Turística y la Ley de Ordenación de la Actividad Comercial".

PALMA DE MALLORCA, 06 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Acotur, José Tirado, criticó que Oliver ha contratado a la empresa denominada Novatel Mallorca S.L. que, "hasta hace poco se dedicaba al sector de las telecomunicaciones y que curiosamente ha cambiado su ámbito de actividad autodenominándose Mallorca Gourmet", para que promueva y venda en establecimientos hoteleros los productos con denominación de origen mallorquina.

Así, señaló que esto supone una "competencia desleal" a los comercios tradicionales y a los turísticos, teniendo en cuenta que los hoteles "no tienen licencia de venta". "Estamos de acuerdo en que estos establecimientos promuevan los productos mallorquines, pero no pueden venderlos porque está prohibido", remarcó Tirado, quien recordó que Acotur ha formulado "numerosas" denuncias ante el Consell de Mallorca, que de "forma sospechosa no las ha tramitado ni las ha contestado".

Asimismo, apuntó que también ha denunciado esta situación en dos ocasiones ante la Conselleria de Comercio manteniendo ésta una "total y absoluta actitud de pasividad al respecto". Tirado insistió en que su entidad está "totalmente de acuerdo" en la promoción y venta de los productos mallorquines, si bien resulta "a todas luces inadmisible la forma empleada por el Consell de Mallorca para proceder a tal efecto, ya que se ha obviado al sector en favor de los establecimientos de hospedaje y alojamiento (hoteles)".

En este sentido, manifestó que esta postura de la Conselleria insular de Economía y Turismo ha originado "gran tensión y malestar entre los comerciantes, debido a la clara competencia desleal fomentada por la administración pública". "Hemos agotado la vía administrativa, por lo que acudiremos a la judicial", zanjó.