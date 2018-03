Chaves dice que el PP "es el partido de la hipocresía", además de dedicarse sólo a criticar, sin presentar "alternativa"

6/11/2009 - 21:11

El secretario general del PSOE de Andalucía, Manuel Chaves, afirmó hoy que "el PP es el partido de la hipocresía", además de dedicarse, en la actual situación de dificultades económicas, "sólo a criticar, sin presentar alternativas", mientras que los socialistas han puesto en marcha "una hoja de ruta" para salir de la crisis.

MONTILLA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

Chaves, quien participó hoy e la Casa del Pueblo (sede del PSOE) de Montilla (Córdoba), en un acto de homenaje a la Agrupación Socialista Montillana en el centenario de su fundación, que la citada hipocresía de los populares se evidencia en que "dicen una cosa y hacen otra, como al manifestarse ahora contra el aborto, cuando durante el Gobierno de Aznar hubo 500.000 abortos en España", o cuando ahora critican el uso, "que sólo puede hacerse con autorización judicial", del sistema de vigilancia telefónica "que puso en marcha el PP".

A ello se suma la estrategia de la crítica constante, siendo ejemplo de ello, según Chaves, cómo el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, "dijo que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2010 son malos, pero no presentó unos presupuestos alternativos, como era su obligación, y eso no es razonable", como tampoco lo es "decir una cosa y hacer otra", opinando el líder socialista que "así no se puede pretender gobernar, así no se puede tener el aval de la gente".

En base a tales argumentos, Chaves pidió a los ciudadanos que tengan "confianza" en los socialistas y en la "hoja de ruta" que han puesto en marcha desde el Gobierno de la Nación, con el apoyo del Ejecutivo andaluz, pues, con las medidas ya en desarrollo y con las previstas, dijo estar "convencido" que se podrá salir de la crisis, aunque aún restan "unos meses duros", durante este año y parte de 2010, por lo que pidió "apoyo", aunque fuese "crítico", ya que entiende que la oposición debe ejercer su labor, "pero también tiene la obligación de presentar alternativas".