Un centenar de personas se concentra en Las Palmas de Gran Canaria en "contra de la guerra"

6/11/2009 - 21:52

Cerca de un centenar de personas, según la Policía Nacional, y 200, según la organización, se han concentrado hoy en el Parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria "contra la guerra y por la retirada de las tropas españolas de Afganistán".

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 (EUROPA PRESS)

Durante el acto, que comenzó pasadas las 20.00 horas, y con pancartas bajo el lema 'Ningún ejército defiende la paz. Desobedece la guerra' y 'No a la guerra, fuera tropas de Afganistán', los organizadores insistieron en que "los motivos reales de la guerra contra el terror y la invasión de Afganistán nada tienen que ver con la democracia y la libertad, pero sí con los intereses de las grandes potencias, en el control de una zona geoestratégica de máxima importancia, donde EEUU tuvo la oportunidad imponerse tras el 11-S".

La portavoz de la concentración, Koldobi Velasco, explicó que la protesta expresa el "no a la guerra en Afganistán, la solidaridad con las víctimas y reclama la retirada de las tropas de ocupación, especialmente de las tropas españolas", que, a su juicio, "no están realizando ningún tipo de misión de paz y no están realizando ningún tipo de labor humanitaria".

Velasco recordó que dicha convocatoria se enmarca dentro de una campaña estatal que ha organizado concentraciones en toda España el próximo 28 de noviembre, pero consideró que "dada la realidad de Canarias" las organizaciones sociales y sindicales participantes estimaban que "era muy importante participar urgentemente en dar una contrainformación de toda la lluvia que está llegando de legitimación de la guerra y de maquillaje humanitario de tanta muerte que hay".

En este sentido, hizo especial hincapié en el "elevado" número de soldados enviados desde Canarias, en tanto que "de los 1.000 soldados españoles en Afganistán, unos 400 residen en las islas", apuntó.

"YACIMIENTO DE EMPLEO"

A su juicio, el mayor número de militares del archipiélago se debe a "la realidad de las islas de desigualdad, pobreza y paro". "Se está viendo que una de las únicas alternativas que está teniendo la juventud como yacimiento de empleo es dedicar su vida al Ejército porque también de alguna manera se maquilla y se manipula planteando que es un trabajo humanitario por la paz, pero ningún ejército defiende la paz", aseveró.

Velasco expresó su solidaridad "con todas las víctimas de la guerra" y con la familia del cabo grancanario Cristo Ancor Cabello Santana, de 25 años, fallecido en Afganistán el pasado 7 de octubre.

Al término de la concentración se procedió a la lectura de un manifiesto suscrito por Acción en Red, Alternativa Antimilitarista-MOC, Asociación Canaria de Economía Alternativa, Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharahui, Asociación Equinoccio de Ecuatorianos en Canarias, ATTAC, Aula de Estudios de Globalización, Paz e Interculturalidad de la ULPGC, Bases de Paz, Ben Magec-Ecologistas en Acción, Centro Humanista de las Culturas, Confederación General del Trabajo, Mujeres de Negro - Canarias, Intersindical Canaria.

Así como Izquierda Unida Canaria (IUC), Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias (PRCC), Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos, Sindicato de Comisiones de Base (Co.bas), EA-Canarias.