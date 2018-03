Negreira (PP) ve "intereses espurios" detrás de la moción de Porto do Son y dice que certifica el "fariseísmo" del PSOE

6/11/2009 - 22:01

El líder 'popular' pide "tranquilidad" al alcalde y avala su "trabajo" al frente del ayuntamiento coruñés

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de A Coruña, Carlos Negreira, condenó hoy la moción de censura presentada por los ediles socialistas y nacionalistas del Ayuntamiento de Porto do Son contra el alcalde de la localidad coruñesa, el 'popular' Manuel Tomé Piñeiro, y la vinculó con "intereses espurios" de las fuerzas censoras que se conocerán "más adelante".

A falta del análisis que haga el grupo municipal del PP, Negreira aseguró, en declaraciones a Europa Press, que la iniciativa censora registrada esta mañana "no tiene nada que ver con el interés de los vecinos" de Porto do Son y añadió que certifica el "fariseísmo" del PSOE, que reprobó con dureza.

"Critican otras mociones de censura y presentan una a la primera de cambio", denunció el dirigente 'popular' y concluyó que es "lamentable". "Tendrán que explicar por qué dan este paso y hacerlo con detenimiento", advirtió.

Por último, Carlos Negreira reconoció que hoy habló con el alcalde de Porto do Son, Manuel Tomé, al que pidió "tranquilidad" y transmitió su apoyo por "el trabajo hecho" al frente del ayuntamiento coruñés. "Le dije que lo que tenga que saberse, se conocerá a su debido tiempo", zanjó.

Según pudo saber Europa Press, el socialista Xoán Pastor Rodríguez y la nacionalista Ánxela Franco ostentarán los cargos de regidor y teniente de alcalde, respectivamente, una vez que se debata la moción de censura --en un plazo máximo de diez días-- contra el alcalde del PP que registraron hoy ambas formaciones ante su "nefasta gestión".

OTRAS MOCIONES

La de Porto do Son no es la única moción de censura presentada en Galicia recientemente. Hace pocas semanas, se debatió la de Silleda (Pontevedra), gracias a la que la ex socialista Ofelia Rey arrebató la alcaldía a su antes compañera de filas Paula Fernández.

En la provincia de Lugo se presentó otra en Folgoso do Courel, tras la promovida en Láncara por cuatro concejales del PPdeG junto con los dos de Terra Galega (TeGa), partido que expulsó a los dos ediles porque considera "sobradamente probada su doble militancia" en las filas populares.

Asimismo, prosperaron también mociones de censura en los municipios pontevedreses de Gondomar y Mos, los coruñeses deAbegondo y Santa Comba y el ourensano de A Pobra de Trives, mientras que en Calvos de Randín, los vecinos impidieron que ésta se votase. En Vilariño de Conso (Ourense), un edil nacionalista rompió la disciplina de partido y votó contra el candidato socialista tras la dimisión de Arcadio González, de forma que el popular Ventura Sierra recuperó el bastón de mando tras dos años en la oposición.

Además, a principios de octubre de 2009, concejales elegidos en las listas del PPdeG han conseguido hacerse con cuatro alcaldías mediante mociones de censura presentadas desde las elecciones de mayo de 2007 en los ayuntamientos de Mos, a costa del PSdeG; en Gondomar, a costa del BNG, y en los de Abegondo y A Pobra de Trives, en los que desalojó del poder a alcaldes de grupos independientes. Por su parte, en Santa Comba se presentó la primera moción de censura que se presentó en esta legislatura municipal, en febrero de 2008.